主計總處GDP預測4.45% 較5月上修1.35個百分點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院主計總處主計長陳淑姿舉行經濟預測記者會。記者歐芯萌／攝影
行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預測上修1.35個百分點。此為美國政府1日宣布對等關稅，台灣暫時性稅率20%+N之後，主計總處首度公布經濟成長率預測

主計長陳淑姿表示，2025年上半年經濟成長率6.75％，全年經濟成長率4.45％，較114年5月預測數3.1％上修1.35個百分點，每人GDP 3萬8,066美元，CPI上漲1.76％。預測115年經濟成長2.81％，每人GDP 4萬1,019美元，CPI上漲1.64％。

今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預測上修1.35個百分點，陳淑姿說明，主要受到幾個因素影響。

陳淑姿指出，AI與新興科技應用需求強勁，帶動電子零組件、資通與視聽產品出口大幅成長，第2季按美元計價商品出口年增34.06％(以新臺幣計價增29.51％)，三角貿易表現亦佳，併計經所有權調整之商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質大幅成長35.02％。

陳淑姿提到，民間消費方面，第2季食品飲料、娛樂、交通服務等相關消費持續增長，惟汽機車交車數明顯減少及股市成交值縮減，抑低國內消費成長幅度，併計各項並剔除來臺旅客消費影響及物價因素後，初步統計第2季民間消費實質成長0.49％，對經濟成長貢獻0.22個百分點。

有關2025及2026年國內經濟預測，陳淑姿說，整體而言，預測2025年GDP規模將突破27兆元，經濟成長4.45％(上修1.35個百分點)，其中上半年經濟成長6.75％(上修1.4個百分點)，下半年預測成長2.3％(上修1.3個百分點)；CPI上漲1.76％。2026年經濟成長2.81％，每人GDP 4萬1,019美元，CPI上漲1.64％。

陳淑姿說明，今年與明年國內經濟預測，主要不確定因素包括：

1. 美國關稅措施對經貿、通膨及供應鏈之影響。

2. AI、高速運算等科技發展與應用進程，及相應之基礎設施需求變化。

3. 我國財政及相關政策對減輕關稅衝擊之效果。

4. 地緣政治情勢對全球經濟及物價之外溢影響。

5. 主要國家貨幣政策動向對金融市場與實體經濟之影響。

消費 經濟成長率預測

