沃旭CIP等風電大案挹注 前7月僑外投資額增5成
經濟部今天發布今年前7月僑外來台投資統計，投資金額78億1268萬6000美元，較去年同期大增逾5成，主因沃旭能源轉投資、哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風場增資等大案挹注。
根據投資審議司統計，114年1到7月核准整體來台投資件數為1259件，投資金額為79億1354萬9000美元；核准（備）整體對外投資件數為624件，投資金額為206億3354萬8000美元。
僑外來台投資方面，今年1到7月核准僑外投資件數為1246件，較上年同期減少3.19%；在核准金額部分，投（增）資金額78億1268萬6000美元，較上年同期增加53.93%，主因核准核准丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S，以約20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司。
以及盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以約2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司、英商GOOGLE ENGINEERINGUK HOLDINGS LIMITED以約2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。
陸資來台投資方面，今年1到7月核准陸資來台投資件數為13件，投（增）資金額1億86萬3000美元。
投審司指出，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司，以新台幣30億元增資鵬鼎科技股份有限公司所致；本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎－KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。
對外投資方面，今年1到7月核准（備）對外投資件數為496件，較上年同期增加16.16%；投（增）資金額198億6073萬美元，較上年同期減少38.66%。至於對中國大陸投資部分，今年1到7月核准對中國大陸投資件數為128件，件數較上年同期減少40.74%；核准投（增）資金額7億7281萬8000美元，較上年同期減少74.84%。
