沃旭CIP等風電大案挹注 前7月僑外投資額增5成

中央社／ 台北15日電

經濟部今天發布今年前7月僑外來台投資統計，投資金額78億1268萬6000美元，較去年同期大增逾5成，主因沃旭能源轉投資、哥本哈根基礎建設基金（CIP）離岸風場增資等大案挹注。

根據投資審議司統計，114年1到7月核准整體來台投資件數為1259件，投資金額為79億1354萬9000美元；核准（備）整體對外投資件數為624件，投資金額為206億3354萬8000美元。

僑外來台投資方面，今年1到7月核准僑外投資件數為1246件，較上年同期減少3.19%；在核准金額部分，投（增）資金額78億1268萬6000美元，較上年同期增加53.93%，主因核准核准丹麥商ORSTED WINDPOWER TW HOLDING A/S，以約20億2061萬美元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司。

以及盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以6億7151萬美元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）HOLDINGS COMPANY以約2億6807萬美元增資巔峰海景投資股份有限公司、英商GOOGLE ENGINEERINGUK HOLDINGS LIMITED以約2億1222萬美元增資台灣科高工程有限公司等大型投資案。

陸資來台投資方面，今年1到7月核准陸資來台投資件數為13件，投（增）資金額1億86萬3000美元。

投審司指出，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司，以新台幣30億元增資鵬鼎科技股份有限公司所致；本案香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎－KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。

對外投資方面，今年1到7月核准（備）對外投資件數為496件，較上年同期增加16.16%；投（增）資金額198億6073萬美元，較上年同期減少38.66%。至於對中國大陸投資部分，今年1到7月核准對中國大陸投資件數為128件，件數較上年同期減少40.74%；核准投（增）資金額7億7281萬8000美元，較上年同期減少74.84%。

相關新聞

主計總處GDP預測4.45% 較5月上修1.35個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，更新GDP（國內生產毛額）預測，修正今年全年經濟成長率為4.45%，較今年5月預...

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。貿協董事長黃志芳指出，本次商機日邀請...

主計總處最新通膨率預測1.76% 下修0.12個百分點

行政院主計總處15日舉行經濟預測記者會，今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.76%，下修0.12個百分點，與5月份公...

台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。 台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。王文淵自小就被委以接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。 而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6....

