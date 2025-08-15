出口大爆發 主計總處大幅上修全年經濟成長至4.45%
儘管關稅烏雲籠罩，但台灣出口大爆發，拉動全年經濟表現亮眼，主計總處今天公布最新經濟預測，大幅上修2025年經濟成長率至4.45%，較5月預測數增加1.35個百分點，全年消費者物價指數上漲率則為1.76%。
主計總處指出，人工智慧與新興科技應用需求強勁，帶動相關業別出口大幅成長，是帶動經濟成長的重要力道；民間投資也保有動能，較預測值上修，但民間消費則略為下修。
主計總處並預測，明年經濟成長率為2.81%。
