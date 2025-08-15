國發會：2024年台灣新創募資金額突破千億 創新高

快訊

中央社／ 台北15日電

總統賴清德宣示將台灣打造為創新創業雨林生態系，國發會今天舉行記者會宣布階段性成果。根據統計，2024年台灣新創募資金額為33.4億美元，約新台幣1072億元，正式突破千億元大關，全球資本寒冬下，台灣新創募資仍能逆勢成長，改寫新高。

賴總統提出「國家希望工程」政策願景，包含將台灣打造為創新創業雨林生態系，目標是新創投資金額每年達1500億元。

國發會今天舉行記者會說明階段性成果，國發會產業發展處處長蕭振榮指出，2020年爆發COVID-19疫情，加速雲端跟遠距電商等數位新創發展，推升2021年全球新創投資金額達到高峰，但隨後回落，步入資本寒冬；不過台灣新創募資金額逆勢走揚，屢創新高，2024年台灣新創募資金額突破新台幣千億元大關，約1072億元。

蕭振榮說明，新創募資突破千億後，要進一步達到1500億元的目標，除了擴大資金量能，很重要的是要有足夠多的新創公司可投資；目前政府採3大策略，一是挹注投融資，活絡資金，二是鼓勵創業擴大標的，三是加強培訓提高成功率。

活絡資金、擴大資金量能方面，國發基金採取新作法，透過十大百億基金，運用主題式投資帶領產業發展，目前已有7大基金，接下來還會成立大健康、運動與軍工的百億基金。

國發會副主委詹方冠補充，國發基金採取主題型投資的作法，持續提升投資動能，同時端出創業綻放計畫，不只擴大案源，也希望藉由輔導，拉高成功率。

國發會說明，預計114年下半年推動「創業綻放計畫」，選出地方型、區域型優質團隊共100家，其中最優秀3家團隊可獲1000萬元獎金，6家團隊600萬元獎金，其餘團隊也有300萬元的創業支持金，總獎勵逾3億元。

詹方冠表示，重點不是提供高額獎金，而是讓有志創業者，經過培訓，有正確的創業觀念，增加未來成功率。

詹方冠並指出，國發會也將積極協助新創對接國際資源，同時吸引國際新創來台，強化交流，此舉有助於國內大企業接觸國際新創，讓企業找到成長的第二曲線。

創業 國發會

