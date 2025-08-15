快訊

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯即時報導
外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。記者馬瑞璿／攝影
外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。記者馬瑞璿／攝影

外貿協會14日在美國德州達拉斯舉辦「2025美國台灣形象展」，並同時舉辦美國商機日。貿協董事長黃志芳指出，本次商機日邀請了55家美國供應商與30家台灣採購商進行一對一洽談，希望促進台美之間更多的採購商機媒合。

黃志芳指出，長年以來，台灣與美國的貿易關係都是互惠互利，現階段美國政府更強調貿易平衡，因此，這次特別在形象展期間，舉辦美國商機日，表達台灣也很重視貿易平衡，希望透過台美雙向貿易交流，打造互利共贏的經貿合作模式。

此次的美國商機日集結30家台灣重要進口商，包括華立企業、永光化學、乾杯集團、新和食品、乖乖、童綜合醫院等知名企業，採購重點集中在加工食品、生技醫藥、化工原料、電機能源和電子零組件等五大領域。這些項目不僅與台灣產業轉型升級高度契合、也與台灣內需市場密切相關。

貿協也洽邀來自全美超過55家美國供應商參加此次商機日，安排逾100場次一對一洽談。包括北美最大的脫水馬鈴薯供應商Basic American Food、精品咖啡品牌 Verve Coffee、美國專為國土安全與軍用開發殺菌系統公司NeoSan Systems，以及從NASA火星任務延伸技術、現為 Google、Walmart打造備援電網的Bloom Energy等重量級企業。

