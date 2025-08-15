快訊

全台首座商港發展波浪發電 基隆港首度試驗

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
以科公司合作設備商 Ecowave 於以色列案場建置之波浪發電設備現況。圖／基隆港務分公司蘇澳港營運處提供
以科公司合作設備商 Ecowave 於以色列案場建置之波浪發電設備現況。圖／基隆港務分公司蘇澳港營運處提供

為響應國家能源轉型政策，台灣港務公司基隆分公司首度於蘇澳港辦理「波浪發電試驗場域招租案」，開放南外廓防波堤外側海域共6.75公頃，畫設三處試驗區位（A、B、C），每區位面積2.25公頃。此案也是全台首度釋出商港區域供離岸式波浪發電試驗使用，具有高度開創性與示範意義。

基隆港務分公司已於7月透過公開評選方式，甄選出最優投資人，由「以科國際海洋能源股份有限公司」脫穎而出，預計於C區位導入離岸式波浪發電設備，將參考國外案場成功案例，進行設置與運轉測試，推動海洋能源技術的研發與實證。目前試驗場域尚餘A、B兩區位，預計將於10月再度辦理公開評選。

基隆港務分公司指出，蘇澳港地理位置優越，東臨太平洋，擁有穩定且具代表性的風浪條件，極具波浪發電應用潛力，是我國發展海洋再生能源的理想據點。未來也將持續配合政府再生能源政策，打造具低碳、智慧與創新特色之東部綠能示範港口。

蘇澳 基隆港 再生能源

