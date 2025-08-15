仁寶前進美國臺灣形象展 展示可擴充且永續 AI 伺服器解決方案

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
仁寶宣布將參加2025美國臺灣形象展 (Taiwan Expo USA 2025)，並於展中展示新一代 AI 伺服器系列產品。仁寶／提供
仁寶（2324）15日宣布將參加2025美國臺灣形象展 (Taiwan Expo USA 2025)，並於展中展示新一代 AI 伺服器系列產品。此次展出核心系統包含高密度 AI 伺服器 SG720-2A 及極致可擴充的 AI 平台 SX420-2A，充分展現仁寶在智慧運算、模組化設計與永續資料中心解決方案方面的深厚實力。新平台專為應對 AI 訓練、推論與高效能運算(HPC)等日益增長的運算需求所設計，進一步鞏固仁寶於全球 AI 基礎建設市場的策略地位。

SG720-2A 採用先進的 AMD Instinct MI350 平台，具備業界領先的運算效能與能源效率，專為大規模 AI 模型訓練、推論及 HPC 應用而打造。單一系統可支援最多八張 MI350X / MI355X GPU，並透過 PCIe Gen5 與 AMD Infinity Fabric高速互連技術，實現高頻寬與低延遲的系統內部通訊。機體採模組化架構設計，支援熱插拔的 PCIe 插槽，提供高維修性與操作靈活性，有效降低系統停機時間。為因應高功耗元件散熱需求，SG720-2A 提供雙相式直接液冷(Dual-Phase DLC)選項。仁寶亦與 ZutaCore 合作，導入其 HyperCool™ 技術進行測試，局部 PUE 可低至 1.01，能源效率相較傳統液冷系統提升達 5%。

SX420-2A 為仁寶全新旗艦級 AI 伺服器，採用 NVIDIA MGX 模組化架構設計，支援最多八張 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs，專為 AI 推論、圖形渲染、影像處理與 HPC 等高效能運算應用而設計。每張 GPU 配備 96GB GDDR7 記憶體與被動式散熱模組，在進行密集運算任務時仍能維持穩定效能與高能源效率，全面提升資料中心的運算密度與應用擴充性。

隨著仁寶持續深化其 AI 基礎架構產品布局，SG720-2A 與 SX420-2A 不僅體現其對高效能、模組化設計與永續運算的堅定承諾，更進一步加速推動智慧運算創新，助力各產業與企業級 AI 應用全面升級。透過攜手全球頂尖的生態系夥伴，仁寶正全力建構未來資料中心的新標準。

AI 仁寶

