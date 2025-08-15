勞工自提退休金 為老年生活增添保障

勞工朋友們，是否關心未來的退休生活？勞動部提醒，退休規劃應提早起步、預先準備，善用可以「保本、保息、保證有」的勞退新制來「自願提繳退休金」，不僅能有效累積退休儲蓄，更能為老年生活增添穩固保障。

依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，可以在每月工資或是執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，這筆金額不會計入當年度薪資所得、執行業務收入課稅(實質節稅)。

此外，每年也可參與投資收益分配，請領退休金時更享有最低收益保證，節稅的同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。

勞動部提醒，退休準備越早開始，累積效果越顯著，即使目前尚未提繳，現在起步也絕對不嫌晚。

以一位35歲、月薪4萬元的勞工為例，即使目前個人專戶內只靠雇主所提繳及歷年收益累積僅有30萬元，但若願意從現在開始，每月自願提繳工資6%的退休金，經過30年，至65歲退休時，個人專戶累積金額很有可能達到743萬餘元，相較未自提者，將多出283萬餘元的退休金，有效提升退休後的經濟保障。

勞動部表示，受僱勞工如有自願提繳退休金之意願，可向雇主表達，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主每月向勞工收取自願提繳金額，代為繳納至勞工保險局，快速又便利。

如果是自營作業者，則填寫指定申請書表送交勞保局辦理即可。此外，勞工可以依照自身財務狀況，申請1%至6%的彈性提繳，提繳率一年內最多可調整2次。

勞工可透過勞動部網站的「勞工個人退休金專戶試算表」，先行試算未來退休時，個人退休金專戶可能累積之退休金，及月退休金大致數額。

勞動部提醒，也可使用勞保局提供的多元管道查詢個人退休金專戶的退休金金額，透過行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證、金融電子憑證、勞動保障卡至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢等管道輕鬆查詢。