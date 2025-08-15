應對關稅衝擊 勞動部召開地方政府會報

因應美國關稅情勢變動，勞動部於15日召開「114年第2次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首長了解關稅影響，合力推動穩定勞工就業因應措施。

美國政府於美東時間7月31日簽署行政命令，宣布針對包括我國在內之特定貿易夥伴調整對等關稅稅率，對我國出口導向產業及勞工造成影響。勞動部因應美國對等關稅相關措施，前於今年4月起即布建中央、地方協力聯繫網絡，掌握勞動市場變動情形，即時予以協助。

會中，勞動部長洪申翰向與會勞動行政首長說明，勞動部透過關懷訪視企業及勞工，主動拜訪相關工會，蒐集地方政府減班休息資訊，掌握各地方受美國關稅影響之情形。

勞動部以保障勞工工作權益為優先，強化各地方政府協助勞工之資源，啟動強化僱用安定措施、支持減班休息勞工再充電計畫、支持受影響企業規畫辦理訓練等3項措施，穩定勞資關係，協助受衝擊的勞工穩定就業及保障勞動權益，後續仍將視國際情勢發展與台灣勞動市場情形，適時推動相關協助措施，以全力給予勞工朋友最大的支持。

勞動部強調，將與地方政府攜手合作，加強減班休息業者之法遵輔導，如減班休息勞工薪資不得低於最低工資28,590元，且應維持勞健保與勞退提繳。

另勞動部提醒，雇主如確因受美國關稅影響，導致營運狀況不佳，而須大量調動或解僱勞工時，一定要遵守勞動基準法、大量解僱勞工保護法等有關規定，不可損害勞工法定權益，同時地方政府有接獲此類訊息時，應立即運用勞動部補助計畫的行政資源，委請會計師、律師或其他專業人員入廠查訪及輔導，提供勞工必要法令諮詢與穩定就業措施資訊，以降低勞資爭議的發生。

地方勞動行政首長反映，已陸續收到企業表達受到衝擊，亟需多瞭解勞動部相關協助方案之資源及具體作法，並建議中央與地方可攜手推動協助勞工措施。

為因應美國關稅相關協助措施之推動，地方建議勞動部協助增加地方執行人力、擴編勞資爭議調解經費，並將地方政府辦理之課程納入充電再出發補助範圍等，對此，勞動部亦給予正面回應，並強調中央、地方一起協助，才能讓政策對勞工的支持不會有死角。

此次會議中央與地方勞政機關分享受關稅影響企業及勞工動態資訊，另亦主動提供受衝擊企業及勞工的協助資源與服務，期降低美國關稅對勞工的衝擊，進而保障勞工權益，達成穩定就業之目標。