3年自燃255次…台電：煤堆悶燒是電廠普遍挑戰 4步驟管控安全

中央社／ 台北15日電

針對審計部報告指近3年興達電廠煤倉悶燒事件，台電今天表示，興達電廠採取4步驟積極管控，包括適度降低存煤量避免燃煤氧化、選用不易氧化的煤種、加強人員巡查及強化溫度監測；去年起悶燒次數已明顯減少，今年則未再發生。

審計部最新報告指出，興達電廠3、4號機組停機後，去年10月台電仍購入9.47萬噸煤炭，且儲放煤炭的煤倉近3年自燃255次。

台電今天透過新聞稿說明，煤堆悶燒是國際電業進行煤倉管理時普遍面臨的挑戰，且易受高溫、乾燥、東北季風等因素影響，增加氧化悶燒機率。

台電指出，由於燃煤在存放過程易與空氣發生氧化反應釋放熱量，溫度升高便會產生水蒸氣等白煙，形成悶燒現象。近3年興達電廠人員在巡視時發現異狀，皆立即將悶燒熱煤挖出，再將煤堆整平壓實，未造成明火燃燒或空氣汙染，均在電廠安全管理範圍內。

台電表示，積極改善煤倉管控，包括調控燃煤存量、降低堆煤高度，再以推煤機分層壓實，減少空氣滲入機率，並強化監測溫度變化等措施，也改選用耐久儲存的煤種，將久存燜燒的風險降至最低；同時加強人員巡查，若發現異味或冒煙情形，立即採取措施，抑制悶燒情形。

台電強調，興達電廠燃煤機組經積極管控後，去年已明顯改善，今年則未再發生氧化悶燒事件，未來將持續落實管控，並與高雄市府保持聯繫，確保電廠環境安全。

台電 興達電廠

