台塑集團王文淵交棒 南亞董事長吳嘉昭將出任總裁

台塑集團今天宣布，總裁王文淵交棒給南亞董事長吳嘉昭，這是台塑集團交棒專業經理人的重要一步，南亞董事長吳嘉昭將出任台塑集團新任總裁。

台塑集團緣起於1954年，由經營之神王永慶、王永在兄弟共同創辦，而後逐漸擴大經營版圖，成為台灣傳產龍頭，而王文淵則是王永在的長子，在2006年擔任台塑集團總裁，至今已經近20年。

在王永慶於2008年去世後，台塑集團的運作正式交由2002年開始組成的「七人決策小組」，王家第二成員除王文淵外，還有副總裁王瑞華，常務委員王文潮、王瑞瑜等4人，也成為早期的「行政中心」，而後台塑集團也逐步將所有權與經營權分開，在2001年成立「管理中心」，王家成員退出行政中心，進入管理中心。

王文淵自小就被接班的重任，在美國休士頓大學取得化工碩士學位後，就在台塑集團一路歷練，最終成為集團掌舵人，近年來更積極推動台塑集團的AI與數位轉型。

而政治大學企管系畢業的吳嘉昭是台塑集團老臣，深受王文淵信任，2006年擔任南亞總經理，2013年接任南亞董事長。面對美中貿易戰、大陸產能過剩等利空，石化業景氣低迷，台塑也在去年由王文淵領導，由總管理處及台塑、南亞、台化、台塑化等共同成立企業轉型小組，並由吳嘉昭擔任召集人，當時即突顯了吳嘉昭的重要性。

台塑表示，為使組織運作得以順利接軌，王文淵之前除擔任「管理中心」主任委員外，仍兼任「行政中心」總裁，但組織運作模式已順利完成傳承接軌之階段性任務，因此王文淵不再兼任行政中心總裁，僅擔任管理中心主委，並由行政中心委員南亞公司董事長吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

台塑表示，未來管理中心將持續扮演台塑企業傳承二位創辦人督導企業經營及適時提供建言之角色，並與行政中心針對全球經濟及產業發展情勢，共同討論企業永續發展之策略、方向及中長期目標，確保企業與時俱進推動升級及轉型，謀致企業永續長青。