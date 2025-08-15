美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成為世界級製造、科技與創新中心

「2025美國台灣形象展」14日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州近年已成為美國新科技、物流重鎮，在地理位置上與墨西哥接壤，美國南部與墨西哥北部邊境串連形成重要產業聚落，看好德州未來將發展成世界級製造、科技與創新中心。

今年舉辦的美國台灣形象展總共有150家台灣業者參與，不僅電子五哥中的鴻海、仁寶、英業達參展，台灣大型醫院包含台中榮總、林口長庚等，也都一同出席，今年展覽主要聚焦智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣等四大主題，德州州務卿Jane Nelson在參觀今年展覽後也表示驚艷，並給予高度評價。

今年是台灣形象展二度在美舉辦，黃志芳指出，今年開幕典禮演出以「星際戰艦」為概念，傳達台灣是美國這艘「龐大星際戰艦」最重要的「資源艦隊」合作夥伴，台灣了解美國希望解決世界經貿失衡問題，而台灣會是美國最重要的夥伴。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯表示，台灣是美國第7大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額將近1590億美元。隨著川普政府積極推動製造業回流美國，台灣企業包含鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等，也加大投資力道，這些台灣公司近來已在美國投資數億美元，尤其是在德州，這也讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。

2025美國台灣形象展此次也舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」，經濟部貿易署長劉威廉、駐美大使俞大雷、美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、德州州務卿Jane Nelson均出席了此次活動。

劉威廉指出，台灣是德州在亞洲最大的進出口貿易夥伴，經濟部長郭智輝去年與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方在半導體、電動車、能源韌性及創新科技領域的雙向貿易、投資以及產業合作基礎，過去一年來，也有許多台灣企業選擇德州作為投資地點。

經濟部也在德州達拉斯設立台灣貿易服務中心，未來此中心將與經濟部合作推動雙向投資與貿易，促進台灣與德州工業、技術合作，並促進台灣企業與當地政府、商協會、創新機構合作，協助台灣企業在每穩健布局與長期發展。

談及德州投資，黃志芳指出，德州是全美第一大州、全美第二大經濟體，去年與台灣的貿易總額高達250億美元。若將德州視為一個國家，那麼德州在台灣對外貿易排行中位居前列，貿易總額甚至超越其他國家。談及台廠近期對德州投資情形，他表示台灣企業目前積極投資德州，環球晶在德州謝爾曼市投資35億美元，鴻海加大休士頓投資力道，緯創在達拉斯也有人工智慧（AI）相關投資計畫，現在也是台廠切入德州、帶來AI技術的最好時間點