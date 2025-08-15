快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成為世界級製造、科技與創新中心

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯即時報導
2025美國台灣形象展14日在美國德州達拉斯登場，並同步舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」等活動。記者馬瑞璿／攝影
2025美國台灣形象展14日在美國德州達拉斯登場，並同步舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」等活動。記者馬瑞璿／攝影

「2025美國台灣形象展」14日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州近年已成為美國新科技、物流重鎮，在地理位置上與墨西哥接壤，美國南部與墨西哥北部邊境串連形成重要產業聚落，看好德州未來將發展成世界級製造、科技與創新中心。

今年舉辦的美國台灣形象展總共有150家台灣業者參與，不僅電子五哥中的鴻海、仁寶、英業達參展，台灣大型醫院包含台中榮總、林口長庚等，也都一同出席，今年展覽主要聚焦智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣等四大主題，德州州務卿Jane Nelson在參觀今年展覽後也表示驚艷，並給予高度評價。

今年是台灣形象展二度在美舉辦，黃志芳指出，今年開幕典禮演出以「星際戰艦」為概念，傳達台灣是美國這艘「龐大星際戰艦」最重要的「資源艦隊」合作夥伴，台灣了解美國希望解決世界經貿失衡問題，而台灣會是美國最重要的夥伴。

美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯表示，台灣是美國第7大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額將近1590億美元。隨著川普政府積極推動製造業回流美國，台灣企業包含鴻海、環球晶、英業達、緯創、台達電等，也加大投資力道，這些台灣公司近來已在美國投資數億美元，尤其是在德州，這也讓德州成為半導體和高科技供應鏈投資的重要據點。

2025美國台灣形象展此次也舉行「達拉斯台灣貿易服務中心揭牌」、「台美供應鏈合作論壇」以及「美國商機日」，經濟部貿易署長劉威廉、駐美大使俞大雷、美國商務部Select USA執行長Ashok Pinto、德州州務卿Jane Nelson均出席了此次活動。

劉威廉指出，台灣是德州在亞洲最大的進出口貿易夥伴，經濟部長郭智輝去年與美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方在半導體、電動車、能源韌性及創新科技領域的雙向貿易、投資以及產業合作基礎，過去一年來，也有許多台灣企業選擇德州作為投資地點。

經濟部也在德州達拉斯設立台灣貿易服務中心，未來此中心將與經濟部合作推動雙向投資與貿易，促進台灣與德州工業、技術合作，並促進台灣企業與當地政府、商協會、創新機構合作，協助台灣企業在每穩健布局與長期發展。

談及德州投資，黃志芳指出，德州是全美第一大州、全美第二大經濟體，去年與台灣的貿易總額高達250億美元。若將德州視為一個國家，那麼德州在台灣對外貿易排行中位居前列，貿易總額甚至超越其他國家。談及台廠近期對德州投資情形，他表示台灣企業目前積極投資德州，環球晶在德州謝爾曼市投資35億美元，鴻海加大休士頓投資力道，緯創在達拉斯也有人工智慧（AI）相關投資計畫，現在也是台廠切入德州、帶來AI技術的最好時間點

德州 經濟部 黃志芳 外貿協會 美國商務部

延伸閱讀

2025年美國台灣形象展開展 台美產業合作成為焦點

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

美國海運進口量 可能已觸頂

從鳳凰城到德州 台廠勇闖美國製造新戰場

相關新聞

美國台灣形象展登場 黃志芳：德州將成為世界級製造、科技與創新中心

「2025美國台灣形象展」14日在美國德州達拉斯登場，外貿協會董事長黃志芳指出，德州近年已成為美國新科技、物流重鎮，在地...

關稅衝擊減班休息有補助！9大製造業勞工最高可領7萬2600元

因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整衝擊，勞動部自8月13日起啟動強化版「僱用安定措施」，並追溯自8月1日...

重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

丹娜絲颱風日前重創南台灣，也造成部分光電板嚴重毀損，也引發民眾對綠能的疑慮。環境部長彭啓明今接受廣播節目「POP撞新聞」...

流通商戰／新百貨不斷加入 為何上半年業續幾乎0成長？

今年百貨業超辛苦，雖然不斷有新商場加入市場，包括誠品生活台南店，三井南港LaLaport、遠東SOGO的大巨蛋商場Garden City A區等，但根據經濟部統計，今年上半年百貨公司的營業額為2141億元，年增率僅0.1%，整體業績幾乎零成長。百貨業大環境發生什麼事，變得這麼慘？

爭取高薪就業！ 勞動部鼓勵青年取得技術士證

勞動部勞動力發展署表示，勞動力是促進國家經濟發展的重要基石，青年更是國家經濟成長的重要命脈。為協助青年提升專業技能，勞發...

德州設科學園區有譜？德州眾議員：正在為2027年參議院通過做準備

經濟部長郭智輝計劃帶領半導體赴海外設立科學園區，先前曾點名日本熊本、捷克，第三個地點就是美國德州。對此，德州華裔共和黨眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。