重新檢討綠電 彭啓明：經濟部應做政策環評

丹娜絲颱風日前重創南台灣，也造成部分光電板嚴重毀損，也引發民眾對綠能的疑慮。環境部長彭啓明今接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時坦言過去程序沒做好，也發生過弊案，台灣應痛定思痛回頭檢視綠電，針對大型光電案場進行總體檢，對新增設案場環評將嚴格把關，也期待經濟部做政策環評。

彭啓明說，早期為了推廣綠電，確實沒有經過環評，但環境部已在今年1月初修改法規，包括重要濕地等環境敏感區域一定要實施環評，前幾天屏東內埔鄉三件光電開發案，就是在修訂標準後首度被環評退件的案子，原因是開發單位對於優良農地的解釋是否獲得主管機關同意、涉及敏感區域的評估不夠充分等。

他主張，針對大型光電案場應全面總體檢，未來對於增設的光電案場，環評也應做得更完整，他也期待經濟部做政策環評，台灣到底需要多少光電，優良農地不能破壞，若在不好的農地設置光電，如何與周遭自然共融？這些都需要社會討論，可行再往前走，但絕對不是什麼都不要，因為面對淨零碳排，國家需要更多綠電，這是全球趨勢。

「POP撞新聞」主持人黃暐瀚也問，經濟部想達成綠電20%占比目標，若環境部把關卡住，導致時間往後延，彭啓明是否會有壓力？彭啓明說，大家都希望淨零碳排，他支持綠電，但必須先得到國人對環保的認同，環境與經濟不可能並重，必須是環境優先，確保環境不會遭到破壞，大家才支持綠電，因此環境部會嚴格把關，若綠電開發想贏得民眾認同，就必須強化社會溝通。

彭啓明坦言，過去程序沒做得很好，過去幾年也有弊案發生，現在誠實面對、該查就查，環境部跟檢調一樣不分藍綠、立場堅定，的確是需要檢討的時候，但檢討完要有方向，必須回歸正軌，讓大家接受才能往前走。

對於如何檢討綠電？彭啓明說，最好是對太陽光電有政策環評，重新檢視土地多少面積，哪些可以蓋、哪些不可以蓋，規畫更清楚，至於屋頂型光電會不會對民眾造成困擾，這些規範也要訂出來。

彭啓明也強調，他身為無黨籍，當環境部長就是要來幫大家把關環境。企業推廣永續必須考慮環境，若因此阻礙台灣經濟發展，他在所不惜，行政院長卓榮泰也放手讓他做，他也告訴經濟部長郭智輝綠電已經到了重置階段，該怎麼做才能往前走，郭部長也支持他的看法。