關稅衝擊減班休息有補助！9大製造業勞工最高可領7萬2600元

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整衝擊，勞動部自8月13日起啟動強化版「僱用安定措施」，並追溯自8月1日適用，補助範圍擴大至9大製造業，補貼金額提高至薪資差額的7成，每人每月最高1萬2100元，最長6個月，累計最高7萬2600元。措施可與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，協助勞工穩定生計、企業共渡難關。

台南市勞工局長王鑫基表示，目前勞工局接獲的減班休息或無薪假通報尚無異常。針對安定方案，市府已主動查訪並輔導企業與勞工，提醒只要發生減班或無薪假，須依法報備並可申請補助。他指出，台南受影響較大的產業可能是汽車零組件與紡織業，大型企業多已提前布局，衝擊有限，但中小企業恐面臨較大壓力。

王鑫基說，台灣曾歷經疫情衝擊，已有完整的輔導制度，當時受影響的是服務業，這次則因關稅與匯率波動，波及部分製造業；呼籲產業與勞工同舟共濟、共度難關。

勞動力發展署雲嘉南分署指出，措施適用於因國際經濟情勢影響而減班休息的受僱勞工，涵蓋食品及飼品、紡織、橡膠、塑膠、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及零件，以及其他運輸工具及零件製造等9類。凡今年8月1日至2026年1月31日，經勞雇雙方協商減班休息並向當地勞工主管機關通報，且實際減班達30日以上，即可申請補助。

南分署說，補助金額以減班前3個月平均投保薪資與減班後協議薪資差額計算，補貼比例7成（進位至百元），每月最高1萬2100元，最長6個月。各就業中心接獲通報後，將啟動關懷與輔導服務，協助確認資格、輔導申請，並採「速審速撥」方式，補助款直接匯入勞工帳戶，減輕收入損失。

申請可採紙本郵寄或「台灣就業通」線上辦理，勞工可自行申請或由雇主代辦，須於減班休息滿30日次日起90天內提出。諮詢專線：0800-777888，或洽雲嘉南分署（06-6985945#1626~1627）及各就業中心。

勞動部加強版僱用安定措施。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署轄區各就業中心均有專人輔導勞工或企業進行送件申請，採速審速撥方式，將補助金直接匯入勞工帳戶，減輕收入減損壓力。圖／雲嘉南分署提供
勞動部加強版僱用安定措施。圖／雲嘉南分署提供
