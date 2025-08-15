爭取高薪就業！ 勞動部鼓勵青年取得技術士證

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部勞動力發展署表示，勞動力是促進國家經濟發展的重要基石，青年更是國家經濟成長的重要命脈。為協助青年提升專業技能，勞發署除繼續推動各項青年培訓計畫外，更透過技能檢定，協助青年取得技術士證為職涯發展加分。

勞發署表示，技術士證不僅是能力的證明，更是企業進用的重要參考。為強化技術士證在勞動市場的價值，勞動力發展署近年來不斷藉由產業溝通平台，深化檢定內涵鏈結產業需求，使取得技術士證的青年具備產業所需專業職能，促進青年順利就業並獲取高薪。

技術士考試每年定期舉辦，許多取得證照的年輕人分享「職場上不再只是學歷比拚，證照讓實力說話」。2025年全國技能檢定第三梯次報名日期為8月26日至9月4日，勞動部鼓勵青年報考技能檢定，經學科及術科測試及格，取得技術士證將有機會獲取高薪就業機會。

勞發署舉例，現年29歲的哲緯藉由不斷學習及持續報考技能檢定，取得室內配線職類甲級技術士證，提升自己的職場競爭力，跨越年薪百萬。

哲緯在二技及研究所求學時期就已考取室內配線乙、丙級技術士證，對當時還在就學的他而言，已順利取得進入職場的敲門磚。

哲緯進入職場後，為因應工作特高壓電需求並同步精進專業技能，除藉由工作實戰累積經驗，再於閒暇時努力進修，於2023年取得室內配線甲級技術士證，將自己的專業職能從操作層面提升到規劃、設計層次，真正體現檢用合一精神，不僅為職涯發展加分，也為荷包加薪突破百萬關卡。

