德州設科學園區有譜？德州眾議員：正在為2027年參議院通過做準備

聯合報／ 特派記者馬瑞璿／美國德州達拉斯即時報導
德州華裔共和黨眾議員陳筱玲出席「2025美國台灣形象展」時指出，這項法案去年德州眾議院已經通過,可惜因為時間不足,在參議院未能通過,目前已計劃重新討論法案內容,為2027年參議院通過做準備。
德州華裔共和黨眾議員陳筱玲出席「2025美國台灣形象展」時指出，這項法案去年德州眾議院已經通過，可惜因為時間不足，在參議院未能通過，目前已計劃重新討論法案內容，為2027年參議院通過做準備。記者馬瑞璿／攝影

經濟部長郭智輝計劃帶領半導體赴海外設立科學園區，先前曾點名日本熊本、捷克，第三個地點就是美國德州。對此，德州華裔共和黨眾議員陳筱玲出席「2025美國台灣形象展」時指出，這項法案去年德州眾議院已經通過，可惜因為時間不足，在參議院未能通過，目前已計劃重新討論法案內容，為2027年參議院通過做準備。

台灣1980年代成立新竹科學園區，為台灣科技產業發展奠定良好基礎，德州規劃的科學園區，也是借鑑新竹科學園區成功經驗來推動。

陳筱玲指出，川普希望製造業回流美國，但對於德州大部分的眾議員、參議員來說，他們都來自非都會區，不見得能了解科學園區的重要性，但設立一個園區要看得長遠，操作並不簡單，「有的人可能只會想到明年或者後年，但是，他不會想到5年、10年後。」

陳筱玲以電力為例，她說科技一直在發展，電力會不夠，這也讓德州積極發展核能設施。要發展核能，不是只要有設備就好，也必須有相應的電力專家，也因此，她致力推動核能專家培養的政策方案，「換句話說，迎接科技發展前，有很多事情要做。」而她也認為，國家不同、國情不同，適用的經濟發展模式也不一樣，台灣的科學園區是由政府力量推動，不過，德州的科學園區則必須要從民間開始推動。

跨過企業要赴美投資，目前市場上討論度最高的地點之一，就是德州。陳筱玲也列舉了德州的許多優勢，包含沒有州所得稅、稅負較低，法規較少、不會朝令夕改，兩年前也通過設立專業商業法庭的法案，TXSE（德州證券交易所）也已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，希望將TXSE註冊為國家證券交易所，德州州長辦公室也設有專有部門，來負責處理德州投資企業的稅務優惠。她認為，德州做的許多努力，就是希望商業環境愈來愈健全，積極吸引跨國企業來德州投資。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond）認為，德州是一個成功的商業典範，德州的投資優勢，包含無州所得稅、可靠的能源、低廉的土地、相對較低的生活成本，以及一系列吸引商業的政策方案，這讓德州成為極具吸引力的投資地點。對於德州設立科學園區，韓儒伯也指出，台灣科學園區模式對於美國來說極具吸引力，但需要調整設立模式，才能適應美國環境。

