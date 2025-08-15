快訊

2025年美國台灣形象展開展 台美產業合作成為焦點

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯14日電
2025年美國台灣形象展開展。業者提供
2025年美國台灣形象展14日在德州達拉斯登場，外貿協會理事長黃志芳指出，此次舉辦台灣形象展的目的是彰顯台灣作為美國關鍵供應鏈夥伴的戰略地位與技術實力，期望能促成雙方產業合作關係，更首次舉辦以台灣為買主、美國供應商為賣方的商機日，在目前台美經貿關係下更強調產業合作，而不只是以往單純的商機創造。

2025年美國台灣形象展展覽主軸為先進製造、智慧科技和智慧醫療扣緊美國核心政策。此次參展業者總計150家，分為四大主軸與七大展館，四大主軸為智慧科技、先進製造、智慧醫療、活力台灣，七大展館則是智慧科技館、智慧製造館、智慧醫療館、台灣精品館、Taiwan Select Foods Pavilion與活力台灣館。

更因台灣科技受到矚目，美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、美國商務部SelectUSA執行長Ashok Pinto、德國州務卿Jane Nelson都表達對台灣產業的高度期待與歡迎。藍鶯指出，臺灣生產了世界上60%以上的半導體和90%以上的先進晶片。 這些晶片為從人工智慧資料伺服器到消費電子產品的一切提供動力，川普政府的一個關鍵目標是恢復美國在半導體製造能力方面的主管地位，並恢復美國的工業能力。臺灣已經挺身而出，透過兩國經濟的投資實現這一目標。

至於選擇德州舉辦2025年美國台灣形象展，主要著眼於德州與台灣經貿密切，去年德州向台灣出口規模達到250億美元，甚至高於許多國家的貿易量，過去幾年美國人才資金與科技公司往德州聚集，達福地區成為全美新的科技與物流重鎮，成為美國形象展的首選，也因與墨西哥接壤，成為重要的科技產業聚落，德州將形成世界級的科技製造中心。

2025年美國台灣形象展開展，黃志芳強調台美產業的合作。記者邱馨儀攝
2025年美國台灣形象展14日在德州達拉斯登場，外貿協會理事長黃志芳指出，此次舉辦台灣形象展的目的是彰顯台灣作為美國關鍵...

