財報亮眼與預期9月降息推升美股 投資平衡型基金攻守兼顧

美股財報季步入尾聲，美元走弱推升企業獲利，繳出亮眼成績單，加上關稅稅率確定後降低不確定性，近期美股指數頻創新高。野村投信表示，美國就業數據顯示經濟已有轉弱跡象，且通膨數據保持溫和，市場普遍認為聯準會可望在9月降息，惟關稅啟動後仍需觀察通膨表現，市場仍有震盪可能，建議以平衡型基金佈局美股及美債，追求進可攻、退可守的應對良方。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國7月非農就業人數不如預期，公部門人力縮減成主要因素，但關鍵私部門就業情況維持穩定，且7月失業率僅4.2%，保持接近充分就業態勢。另外，市場關注的7月CPI年增率維持在2.7%，低於市場預期的2.8%，核心通膨年增率為3.1%，略高於6月的2.9%，溫和通膨數據使投資人更期待9月降息。

接近尾聲的第2季企業財報亦傳出佳績，標普500企業Q2整體EPS年增率一路上修，截至8月8日的最新數值為11.8%，不僅較6月底預估值大增140.8%，且將創下連續八季正成長紀錄；第2季整體營收年增率也同樣超乎預期，年增率上調至6.3%，較6月底預測值大增近五成，且將創下連續19季正成長紀錄。

由於高關稅對於美國經濟的影響尚未完全顯現，現階段美股投資人焦點放在轉弱的經濟數據將讓聯準會提前於9月降息，加上亮眼的企業財報提供投資人底氣，先前因擔憂關稅影響而退場的資金也怕錯失獲利機會而積極進場，帶動美股持續創高。張繼文指出，美股目前的預估本益比位於相對高檔，即使中長期展望持續正面，也須留意短線若遇到負面訊息的回檔風險，建議選擇股六債四的平衡型基金介入，既能持續參與股市成長機會，債券的配置也能降低股市震盪時的波動度。根據統計，過去十年持有一籃子美國高信用評級債券，與美股的相關係數僅0.17，低於持有美國投資級公司債的0.38，持有一籃子美國高信用評級債券的投資組合，對美國股票的風險分散效果絕佳，且較單一債種的高評等投資級債券更顯著。

駿利亨德森平衡投資團隊指出，將持續關注未來數季有多少關稅效應會在實體經濟數據中顯現。團隊初步認為，關稅將影響美國經濟數據，其中關稅對物價推升應有延遲效應，且對經濟成長帶來一些輕微阻力，而這將替未來聯準會重啟降息鋪平道路。呼籲投資人在降息前趁早回補美國資產，勿因關稅議題及成長降速就停滯不前，錯失布局美國長線成長趨勢的良機。持續看好AI概念股，但這不止於科技股，AI正快速滲入各行各業，美國企業在人工智慧對生產力的影響逐漸顯現且領先全球，企業有機會以更少的人力來實現相同的產出，且美國公司經營層的評論愈來愈多地反映出AI對未來可能帶來的效率提升，生產力的提升有利於企業利潤，因為它可以在不增加勞動力或原料成本的情況下提高產出，愈是大型品質成長企業愈發顯著，進一步成為企業獲利長期快速成長的養分。