快訊

賴清德「水逆」陷危機 他以2018年蔡英文為例：解方只有2句話

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

行政院會槓卓榮泰 雙北、桃園聲援盧秀燕

展現善意！台灣形象展商機日 30家台灣買方專程赴美採購和投資

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／美國達拉斯14日電
2025年台灣形象展舉辦的美國商機日有30家台灣買家至美國採購與投資。記者邱馨儀／攝
2025年台灣形象展舉辦的美國商機日有30家台灣買家至美國採購與投資。記者邱馨儀／攝

以往台灣舉辦商機日都是以協助台灣廠商擴展外銷為目的，但2025美國台灣形象展反向而為，以媒合台灣買家向美國供應商為主要目的，配合目前美國的政策，在平衡貿易上展現實力與善意。

美國商機日主要目的在推動臺美雙向貿易交流，透過具體採購媒合活動，協助臺灣企業「買美好貨，推臺精品」，打造互利共贏的經貿合作模式。

2025美國台灣形象展首次舉辦以台灣為買家的商機日，不同於以往以創造台灣出口為目的，而是以台灣廠商對美採購與投資為目標，展現台灣在平衡貿易、加強對美採購的善意姿態。

外貿協會理事長黃志芳表示，長期以來台灣和美國的貿易關係相當緊密，現階段美國強調平衡的貿易關係。此次不同於以往，在商機日邀請美國55家大型供應商從食品生化、機器設備都有，並從台灣邀請30家重要廠商，齊聚媒合希望達成更高的採購商機媒合。

活動集結30家來自臺灣的重要進口商，包括華立企業、永光化學、乾杯集團、新和食品、乖乖、童綜合醫院等知名企業，採購重點集中在加工食品、生技醫藥、化工原料、電機能源和電子零組件等五大領域。這些項目不僅與臺灣產業轉型升級高度契合、也與臺灣內需市場密切相關。

來自全美超過55家美國供應商參加，安排逾100場次一對一洽談。包括北美最大的脫水馬鈴薯供應商 Basic American Food、精品咖啡品牌 Verve Coffee、美國專為國土安全與軍用開發殺菌系統公司 NeoSan Systems，以及從 NASA 火星任務延伸技術、現為 Google、Walmart打造備援電網的Bloom Energy 等重量級企業。

美國 華立 外貿協會

延伸閱讀

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

美國海運進口量 可能已觸頂

美衝速小型核反應爐 滿足AI龐大電力需求

相關新聞

興達電廠停機仍買煤 3年煤倉自燃255次

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未...

關稅戰效應 「產業支持」加碼 政院特別預算調高至5,900億元

行政院會昨（14）日通過「韌性特別條例」修正案，預算規模調高至5,900億元。其中因應美國關稅政策衝擊，產業支持方案增加...

普發1萬元 最快年底到手

行政院會昨（14）日拍板通過「韌性特別條例」修正案，其中包含普發現金1萬元預算2,350億元、普發現金行政作業費10億元...

卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推...

免評聘移工 獲益家庭更多

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移...

婚育家庭 可優先申請社宅

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。