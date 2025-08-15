展現善意！台灣形象展商機日 30家台灣買方專程赴美採購和投資

以往台灣舉辦商機日都是以協助台灣廠商擴展外銷為目的，但2025美國台灣形象展反向而為，以媒合台灣買家向美國供應商為主要目的，配合目前美國的政策，在平衡貿易上展現實力與善意。

美國商機日主要目的在推動臺美雙向貿易交流，透過具體採購媒合活動，協助臺灣企業「買美好貨，推臺精品」，打造互利共贏的經貿合作模式。

2025美國台灣形象展首次舉辦以台灣為買家的商機日，不同於以往以創造台灣出口為目的，而是以台灣廠商對美採購與投資為目標，展現台灣在平衡貿易、加強對美採購的善意姿態。

外貿協會理事長黃志芳表示，長期以來台灣和美國的貿易關係相當緊密，現階段美國強調平衡的貿易關係。此次不同於以往，在商機日邀請美國55家大型供應商從食品生化、機器設備都有，並從台灣邀請30家重要廠商，齊聚媒合希望達成更高的採購商機媒合。

活動集結30家來自臺灣的重要進口商，包括華立企業、永光化學、乾杯集團、新和食品、乖乖、童綜合醫院等知名企業，採購重點集中在加工食品、生技醫藥、化工原料、電機能源和電子零組件等五大領域。這些項目不僅與臺灣產業轉型升級高度契合、也與臺灣內需市場密切相關。

來自全美超過55家美國供應商參加，安排逾100場次一對一洽談。包括北美最大的脫水馬鈴薯供應商 Basic American Food、精品咖啡品牌 Verve Coffee、美國專為國土安全與軍用開發殺菌系統公司 NeoSan Systems，以及從 NASA 火星任務延伸技術、現為 Google、Walmart打造備援電網的Bloom Energy 等重量級企業。