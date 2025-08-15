詹文男X郭肇中：百工百業 AI轉型

面對全球產業劇變、AI浪潮席捲、百工百業亟需轉型之際，政府該如何出手？數位轉型學院院長詹文男在《大師543》節目中，特別邀請經濟部技術司司長郭肇中，說明AI如何落地傳產，中小企業如何用好用滿政府資源，並揭開「百工百業用AI」推動背後的政策脈絡與實戰策略。

郭肇中是台大化工博士、成大化工學士，歷任經濟部產業發展署機電組長、技術處專門委員，從研究基層一路走到政策制定的最前線。他幽默地自述：「我為了追太太才考公職，沒想到一做就是25年！」但他的使命感與產業熱忱，讓這段公務人生超越功利，更像是一場產業升級的長跑。

郭肇中強調，技術司的核心任務是讓研發成果不束之高閣，而是「落地產業、創造價值」。他以台積電（2330）與聯電為例，指出技術司早在創始初期就扮演關鍵推手。如今，技術司更進一步推動「AI試製線計畫」，整合北中南法人資源（如工研院、金屬中心、精機中心、紡織所等），建構53條AI試製線，歡迎全台中小企業前來「試用、試做、試轉型」。

郭肇中分享，這些試製線已開始對外開放，無論是汽車零組件、扣件、食品加工、紡織設計，企業都能帶著實際訂單、設計需求，與法人成為共同研發夥伴。「你的人要來，產品要來，我們一起設計、製程、品管，訓練人才、解決問題，這才叫共創。」

談到AI導入，他更以生動比喻說明：將老師傅的經驗建模成AI知識庫，就像「用ChatGPT請教師傅」。不僅解決人力斷層問題，更能將沉沒成本轉化為精準決策。他舉例：「一個螺絲設計從兩天變兩分鐘，設計費從兩萬省成兩百，這就是AI的價值。」

除了幫助企業開發產品、降低成本，技術司也積極與中小企業署合作，培養「即學即用」的產線人才。包括畢業生實習、在職員工共創訓練、企業AI導入實測，都成為政策主軸。郭肇中說：「我們不是關起門來做研究，我們開張做生意，企業是我們的客戶。」

至於企業申請是否困難？他強調技術司已設立網站，清楚列出各項資源、聯絡窗口與對應法人單位。無論是希望導入AI，還是數位轉型、減碳升級，都能找到對應資源，並獲得補助或技術支持。數位轉型學院詹文男院長補充，亦即「政府不能幫你生小孩，但可以跟你一起養。」

訪談中，郭肇中也坦言，百工百業用AI最大挑戰不在技術，而在「心態」。他鼓勵老闆們要轉念、二代要主動，「你願不願意放手讓新東西進來，這才是關鍵。」他也建議讓二代參與政府補助計畫、申請創新獎項，「用小成績換取一代信任，就是傳承的起點。」

面對未來，他強調三件事：一是共創場域，讓產業「即訂即練」；二是人才共培，讓訓練「首見即產品」；三是共融資源，政府與企業共擔風險、共創價值。我們希望產業能在彎道超車，走出自己的AI轉型之路！

在AI成為國力新戰場的時代，郭肇中與技術司正領軍打造台灣AI轉型的基礎建設。這不只是技術輔導，更是一場由政策、產業、人才三位一體的系統性革新。更精彩的訪談內容，請點擊收看《大師543》