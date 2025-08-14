艾笛森法說會／車用訂單穩健 揚州子公司減資助攻新布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

艾笛森（3591）14日法說會指出，第2季因新台幣大幅升值產生匯兌損失，導致單季轉虧。展望下半年，公司將持續深耕車用與利基型照明市場，並透過揚州子公司減資，將資金回流母公司以利未來新布局。

艾笛森表示，雖然全球市場受關稅與匯率影響，客戶下單趨於保守，但車用產品因屬認證訂單，出貨進度仍符合預期。台灣廠區將以北美市場為主，揚州廠則深耕大陸市場，公司同時也將持續尋找照明市場中的利基型客戶與區域，包括台灣、歐洲及中南美洲等地。

艾笛森進一步強調，公司持續朝向LED EMS廠轉型，積極從LED元件供應商邁向模組及成品市場，以期與終端消費者建立更緊密的連結。

在產品組合方面，目前營收比重中，車用產品占43%、照明產品占53%，傳感器元件占4%。尤其在車用產品部分，第2季元件、模組、成品占比分別為13%、49%、38%，其中車用成品雖受匯率影響小幅下滑，但出貨動能仍屬穩健。

財報部分，艾笛森說明第2季營收為6.14億元，季增7.2%。第2季毛利率為21.9%，季減1.2個百分點。營業費用為1.22億元，主要因研發投入增加及限制員工權益新股費用化認列所致。受惠於新台幣在第2季從33.2兌美元升值至29.2，產生高達3,730萬元的匯兌損失，導致稅後淨損1,715.6萬元，每股稅後虧損0.12元。

累計今年上半年營收為11.87億元，年減約2,100萬元，主要受匯率影響。上半年毛利率為22.5%，較去年同期下降約3個百分點。上半年稅後淨利為38.5萬元，歸屬母公司業主淨損為443萬元。

針對未來布局，艾笛森指出，為因應大陸地區持續降息導致利率走跌，公司希望將資源回到母公司以利後續資產規劃及布局，因此董事會已決議通過揚州子公司辦理600萬美元減資案。此外，公司位於中壢的新廠辦交屋時間將較原先預期延後約一季，但目前對營運影響不大。

