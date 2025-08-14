聽新聞
法人紛加碼 比特幣突破12.4萬美元創新高
在機構投資人與企業等法人買盤簇擁下，比特幣昨天盤中突破十二點四萬美元，再度改寫新高紀錄，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進一步加碼押注。
CoinMarketCap報價顯示，比特幣盤中大漲超過百分之三，報十二萬四四五七點一二美元，超過七月十四日創下的十二萬三二○五點一二美元高點。乙太幣盤中大漲逾百分之三，報四七四八點七二美元。
受惠美國川普政府為加密資產營造的有利立法環境，而且Strategy等上市公司「囤積比特幣」的策略日益流行，這一企業策略近期也蔓延到乙太幣等其他加密貨幣，帶動數位資產整體上漲。
這一走勢凸顯投機市場領域和主流股市都沉浸樂觀氛圍下。美國七月通膨數據強化了市場對聯準會九月降息的押注，而寬鬆的金融環境與受鼓舞的資金，從藍籌股流向了波動性更高的加密貨幣。
