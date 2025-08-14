買氣冷 房市928檔期不樂觀

房市買盤消失，市場急凍，新建案已經慘到每周平均成交不到一組。此外，根據統計，全台六都的家戶購屋比同步跌至百分之一點四，與二○一六年低點持平，象徵每百戶僅一點四戶買房，需求面幾近真空。

展望下半年，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，九二八檔期恐難扭轉頹勢，不少建商已抱持延案心態，選擇將新案推至明年。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，下半年全球金融局勢多變，美國對等關稅議題牽動市場神經，若限貸持續、交屋潮引發貸款排隊壓力，房市買氣難有樂觀空間。

代表北台灣新建案市場概況的的「住展風向球」七月續亮衰退的黃藍燈，分數僅卅八點二分，創新冠疫情後最差紀錄。六大構成項目呈現「一升、一平、四降」，新成屋戶數升，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平。

陳炳辰表示，主要是因需求面陷入冰點。指標建案每周平均來客僅十二點五組、成交數更跌至一周○點七組，幾乎回到疫情封控時的慘況，除了地段佳的大型建商新案在甜蜜期內偶有成交，其餘案場零成交已成常態，整體買盤幾乎瓦解。

整體市場也無例外。今年上半年六都家戶購屋比僅百分之一點四，較去年同期的百分之二點一大幅下滑，昔日熱區高雄、桃園也創十年新低，顯示整體需求已被壓抑到谷底。徐佳馨指出，中央銀行信用管制與限貸風波持續發酵，加上股市震盪，投資與置產買盤已經同步退場。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，但也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，家戶購屋比跌回二○一六年時水準，換言之，這一波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

沒買盤撐場，建商庫存壓力逐漸沉重。根據統計，七月待售建案數達一三七五案，比前月多四十多案，新北與桃園去化最為困難，形成「賣不掉又不得不推」的騎虎難下局面。但建商也不願輕易降價，怕引發骨牌效應，只能咬牙苦撐。

不過，陳炳辰指出，進入暑假與民俗月，加上颱風不穩定氣候、關稅政策不確定性，建商推案逐漸保守。

七月北台灣預售推案量較上月減逾百億元到六百多億元，雖有台北市中正區的百億量體撐場，但其他大型案屈指可數，多數個案規模不到四十億元。