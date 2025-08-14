買氣冷 房市928檔期不樂觀

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
房市交易持續降溫，房仲業者說，九二八檔期恐難扭轉頹勢，不少建商已抱持延案心態，選擇將新案推至明年。記者蘇健忠／攝影
房市交易持續降溫，房仲業者說，九二八檔期恐難扭轉頹勢，不少建商已抱持延案心態，選擇將新案推至明年。記者蘇健忠／攝影

房市買盤消失，市場急凍，新建案已經慘到每周平均成交不到一組。此外，根據統計，全台六都的家戶購屋比同步跌至百分之一點四，與二○一六年低點持平，象徵每百戶僅一點四戶買房，需求面幾近真空。

展望下半年，住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，九二八檔期恐難扭轉頹勢，不少建商已抱持延案心態，選擇將新案推至明年。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，下半年全球金融局勢多變，美國對等關稅議題牽動市場神經，若限貸持續、交屋潮引發貸款排隊壓力，房市買氣難有樂觀空間。

代表北台灣新建案市場概況的的「住展風向球」七月續亮衰退的黃藍燈，分數僅卅八點二分，創新冠疫情後最差紀錄。六大構成項目呈現「一升、一平、四降」，新成屋戶數升，預售屋推案量、成交組數、來客組數、待售建案數分數下滑，議價率持平。

陳炳辰表示，主要是因需求面陷入冰點。指標建案每周平均來客僅十二點五組、成交數更跌至一周○點七組，幾乎回到疫情封控時的慘況，除了地段佳的大型建商新案在甜蜜期內偶有成交，其餘案場零成交已成常態，整體買盤幾乎瓦解。

整體市場也無例外。今年上半年六都家戶購屋比僅百分之一點四，較去年同期的百分之二點一大幅下滑，昔日熱區高雄、桃園也創十年新低，顯示整體需求已被壓抑到谷底。徐佳馨指出，中央銀行信用管制與限貸風波持續發酵，加上股市震盪，投資與置產買盤已經同步退場。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶說，去年上半年適逢新青安效應發酵，全台房市一片榮景，但也引發央行推出第七波信用管制，加上限貸風波，買氣瞬間急凍，家戶購屋比跌回二○一六年時水準，換言之，這一波「金龍海嘯」打房效果已堪比房地合一稅上路。

沒買盤撐場，建商庫存壓力逐漸沉重。根據統計，七月待售建案數達一三七五案，比前月多四十多案，新北與桃園去化最為困難，形成「賣不掉又不得不推」的騎虎難下局面。但建商也不願輕易降價，怕引發骨牌效應，只能咬牙苦撐。

不過，陳炳辰指出，進入暑假與民俗月，加上颱風不穩定氣候、關稅政策不確定性，建商推案逐漸保守。

七月北台灣預售推案量較上月減逾百億元到六百多億元，雖有台北市中正區的百億量體撐場，但其他大型案屈指可數，多數個案規模不到四十億元。

建商 建案 房市

延伸閱讀

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

央行下手有多重？最新統計：買氣回2016年谷底

預售市場慘！住展：零成交成常態、928檔期不妙

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

相關新聞

買氣冷 房市928檔期不樂觀

房市買盤消失，市場急凍，新建案已經慘到每周平均成交不到一組。此外，根據統計，全台六都的家戶購屋比同步跌至百分之一點四，與...

法人紛加碼 比特幣突破12.4萬美元創新高

在機構投資人與企業等法人買盤簇擁下，比特幣昨天盤中突破十二點四萬美元，再度改寫新高紀錄，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進...

不動產放款自主管理 央行：執行良好

中央銀行自去年底起要求銀行對不動產放款採行自主管理機制，並按季向央行回報執行情況。根據央行於今年八月初彙整的最新資料顯示...

婚育宅初步規劃曝！結婚2年內、育兒6歲以下可望優先申請

少子化危機持續惡化，為鼓勵年輕人結婚與生育，行政院長卓榮泰日前提出「婚育宅」構想，立法院內政委員會14日再次審查《住宅法...

崇越發聲明澄清 東風電力、東成電力並非集團子公司

崇越（5434）14日發布聲明指出，公司已於5月8日正式發布澄清聲明，但仍有部分媒體與立法委員持續將崇越科技及子公司與台...

中鋼9月盤價調漲 順應國際鋼市行情並推多元支持方案

中鋼（2002）14日召開2025年9月月盤盤價會議，調漲9月盤價。中鋼表示，全球鋼鐵行情穩步向上，但下游加工出口產業仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。