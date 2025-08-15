興達電廠停機仍買煤 3年煤倉自燃255次

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未明確，然而台電去年十月仍買九點四七萬公噸煤炭，且近三年煤倉自燃達二五五次，但高雄市環保局對此竟不知情，國民黨在地議員痛批「高雄市的公權力，是要睡多久？」

審計部報告顯示，興達電廠燃煤三、四號機組去年十月起停機至今年三月底，後續啟動時程仍未明確。但台電去年十月仍購入煤炭儲放，據興達電廠統計，二○二二年至去年，各年度室內煤倉悶燒次數分別為六十八次、一六四次及廿三次，主要因煤炭存放過久導致自燃，需盡速燃燒發電去化。審計部警告，興達電廠四部燃煤機組都停機，持續儲放煤炭，恐增加自燃風險。

興達廠煤倉近三年自燃達二五五次，換算下來，平均四天左右悶燒一次，頻率驚人。高雄市議員邱于軒痛批，興達電廠之前汙水處理問題是民眾黨主席黃國昌踢爆，現在審計部又指興達電廠儲煤會自燃，這種事情一再發生在高雄市，無比荒謬，顯示高市府對興達電廠的管理非常鬆散，令人匪夷所思。

「台電存煤管理非常懈怠。」議員白喬茵說，興達電廠一至四號機組已除役、停機，台電仍持續維持卅天安全存量，讓高風險燃料無意義地堆積在倉庫，短短三年發生兩百多次自燃，根本是把汙染和工安風險丟給電廠基層員工和在地居民，更離譜的是審計報告出來前，高市環保局卻自稱完全不知情，沒有任何督導與開罰的措施，失能又失職，「請問高雄市政府的公權力是要睡多久」？

台電解釋，部分機組雖除役或轉為備用機組，但緊急備用任務解除前，仍有燃煤儲備任務需求。依據空汙防制法，造成大量空汙排放的突發事故時才需依法在一小時內通報主管機關，但這幾次事件僅為煤倉內發熱現象，未與法規的定義吻合，無需通報。

高雄市環保局則說，審計報告中有關興達煤倉悶燒情形，是煤炭存放自燃所致，燃燒範圍局限在煤倉內，未造成大量空汙，近三年並未接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事故。