免評聘移工 獲益家庭更多

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移工，在這項政策加成下，符合列報長照扣除額者將增加，受惠於減稅的家庭會比35萬戶更多。

財政部官員表示，長照特別扣除額規定適用對象，主要有三種情形。第一，依法可聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者；第二，身心失能者，失能程度屬長照服務申請及給付辦法所定長照需要等級第二級至第八級，且使用長照服務；第三，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋全年達90日。但前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，其入住日數，不受90日限制。

另外若是在家自行照顧，符合一定規定也可列報長照扣除額。

衛福部官員表示，就服法新法8月1日上路，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，可免經醫療機構專業評估就可聘僱外籍家庭看護工，勞動部估計增加10萬健康、亞健康長者申請，在不調整資格情況下，確實會增加申請長照扣除額的人數。

不過財政部官員指出，長照扣除額設有排富條款，若綜所稅適用稅率在20％以上，或股利按28％稅率分開計稅，或基本所得額超過最低稅負免稅額750萬元，都不能適用，勞動部預估的10萬人不會全部都適用長照扣除額。