免評聘移工 獲益家庭更多

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移工，在這項政策加成下，符合列報長照扣除額者將增加，受惠於減稅的家庭會比35萬戶更多。

財政部官員表示，長照特別扣除額規定適用對象，主要有三種情形。第一，依法可聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者；第二，身心失能者，失能程度屬長照服務申請及給付辦法所定長照需要等級第二級至第八級，且使用長照服務；第三，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋全年達90日。但前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，其入住日數，不受90日限制。

另外若是在家自行照顧，符合一定規定也可列報長照扣除額。

衛福部官員表示，就服法新法8月1日上路，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，可免經醫療機構專業評估就可聘僱外籍家庭看護工，勞動部估計增加10萬健康、亞健康長者申請，在不調整資格情況下，確實會增加申請長照扣除額的人數。

不過財政部官員指出，長照扣除額設有排富條款，若綜所稅適用稅率在20％以上，或股利按28％稅率分開計稅，或基本所得額超過最低稅負免稅額750萬元，都不能適用，勞動部預估的10萬人不會全部都適用長照扣除額。

長照 看護 勞動部

延伸閱讀

短照經費已見底 勞動部追加5.5億元就安基金支應

南投善心人士許家二度捐贈復康巴士 協助南投縣長照接送

提高長照特扣每人每年18萬元 財部估稅損至少10億

勞動部直聘中心 協助順利接續聘僱移工

相關新聞

興達電廠停機仍買煤 3年煤倉自燃255次

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未...

關稅戰效應 「產業支持」加碼 政院特別預算調高至5,900億元

行政院會昨（14）日通過「韌性特別條例」修正案，預算規模調高至5,900億元。其中因應美國關稅政策衝擊，產業支持方案增加...

卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推...

普發1萬元 最快年底到手

行政院會昨（14）日拍板通過「韌性特別條例」修正案，其中包含普發現金1萬元預算2,350億元、普發現金行政作業費10億元...

免評聘移工 獲益家庭更多

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移...

婚育家庭 可優先申請社宅

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。