普發1萬元 最快年底到手

行政院會昨（14）日拍板通過「韌性特別條例」修正案，其中包含普發現金1萬元預算2,350億元、普發現金行政作業費10億元，且不排富、人人都能領。若按行政流程推估，預計最快到年底，民眾就能領到1萬元。

立法院原先三讀的韌性特別條例，規定普發現金1萬元必須在今年10月31日前發放完畢，但政院評估時程有困難，昨日院會通過修正條例，針對發放時程，規定在特別預算公布後一個月內開始執行發放，並在七個月內發放完畢。

目前行政流程上，行政院昨日通過特別條例修正案後，須送立法院審查，經立法院三讀通過後，行政院再據以編列特別預算，再送立法院審查、三讀通過後，才能公布並執行發放。

政院草案指出，考量現金發放涉及作業準備、系統設計與民眾領取時間安排，參照前次經驗，須預留超過六個月供民眾領取，為避免影響作業彈性，因此調整執行時程。

行政院會昨日通過特別條例，並送立法院審查，立法院即便快馬加鞭，預計最快也要8月底才能三讀，行政院編列特別預算後再送立院，預計最快也要到年底，才有望拿到普發現金1萬元。

行政院先前對於普發現金持保留態度，行政院長卓榮泰曾親上火線召開記者會，說明全民普發1萬元恐必須舉債1,014億元，他內心非常交戰。昨日通過條例，照立院三讀版本全民普發1萬元，也並未設定門檻或排富條款。