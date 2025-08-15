卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推動轉型及產業聯盟，或許未來將走到產業控股公司這個階段，希望政府協助來打世界盃。

陳紳騰認為，產業要自己檢討如何轉型，可以考量擴大經濟規模進行產業聯盟，最後走到產業控股公司這個階段，用各公司專業來互補，形成經濟規模更大的工具機價值鏈生態系。

台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣機械業因對等關稅、匯率升值，競爭力受到嚴重衝擊，他擔心中高階產品會被搶走市場，希望政府能加速相關因應支持措施，並放寬申請條件、簡化申請手續，儘快核定，才能對產業有實質效益。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育則希望政府能對業者轉型，包括技轉、技術開發合作計畫等，擴大研發補助，同時降低申請門檻，讓有需要的廠商均能得到補助。

上銀科技董事長卓文恒與台中精機副總經理黃怡穎都認為，美國對台關稅雖然疊加20%稅率，但真正影響企業營運的還是新台幣匯率，面對日、韓關稅與匯率均低於我國，台灣廠商只有挨打的份，建議新台幣匯率一定要適度貶值，否則後果不堪設想。

卓榮泰回應，台灣不是匯率操縱國，中央銀行一定會做好穩定匯率工作。在簡化流程部分，卓榮泰請經濟部研議簡式、類定型化範本，提供業界填寫申請。

卓榮泰 工具機 台幣匯率

延伸閱讀

影／創造聲量？赴政院談預算遭卓榮泰制止 盧秀燕親上火線說明

影／為何歐盟、日本不用疊加關稅？卓揆曝我與美「談判關鍵」

影／因應疊加關稅 卓榮泰喊話韓國瑜：5900億預算盼盡速通過

政院拍板發現金 李彥秀狠批卓揆：證明違憲無道理

相關新聞

興達電廠停機仍買煤 3年煤倉自燃255次

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未...

關稅戰效應 「產業支持」加碼 政院特別預算調高至5,900億元

行政院會昨（14）日通過「韌性特別條例」修正案，預算規模調高至5,900億元。其中因應美國關稅政策衝擊，產業支持方案增加...

卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推...

普發1萬元 最快年底到手

行政院會昨（14）日拍板通過「韌性特別條例」修正案，其中包含普發現金1萬元預算2,350億元、普發現金行政作業費10億元...

免評聘移工 獲益家庭更多

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移...

婚育家庭 可優先申請社宅

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。