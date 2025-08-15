卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推動轉型及產業聯盟，或許未來將走到產業控股公司這個階段，希望政府協助來打世界盃。

陳紳騰認為，產業要自己檢討如何轉型，可以考量擴大經濟規模進行產業聯盟，最後走到產業控股公司這個階段，用各公司專業來互補，形成經濟規模更大的工具機價值鏈生態系。

台灣機械公會理事長莊大立指出，台灣機械業因對等關稅、匯率升值，競爭力受到嚴重衝擊，他擔心中高階產品會被搶走市場，希望政府能加速相關因應支持措施，並放寬申請條件、簡化申請手續，儘快核定，才能對產業有實質效益。

中華民國精密機械發展協會理事長張市育則希望政府能對業者轉型，包括技轉、技術開發合作計畫等，擴大研發補助，同時降低申請門檻，讓有需要的廠商均能得到補助。

上銀科技董事長卓文恒與台中精機副總經理黃怡穎都認為，美國對台關稅雖然疊加20%稅率，但真正影響企業營運的還是新台幣匯率，面對日、韓關稅與匯率均低於我國，台灣廠商只有挨打的份，建議新台幣匯率一定要適度貶值，否則後果不堪設想。

卓榮泰回應，台灣不是匯率操縱國，中央銀行一定會做好穩定匯率工作。在簡化流程部分，卓榮泰請經濟部研議簡式、類定型化範本，提供業界填寫申請。