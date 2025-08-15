關稅戰效應 「產業支持」加碼 政院特別預算調高至5,900億元

行政院會昨（14）日通過「韌性特別條例」修正案，預算規模調高至5,900億元。其中因應美國關稅政策衝擊，產業支持方案增加200億元至1,130億元，經濟部規劃將用來增加海外參展、研發、設備汰換補助，也規劃加碼利息補貼。

美國對等關稅風暴來襲，工具機、機械業成海嘯第一排，行政院長卓榮泰昨日赴台中與機械、工具機業者座談時，也向立法院長韓國瑜喊話，希望儘速通過韌性特別條例修正案，讓預算及早上路，及早提供產業支持。

特別條例修正案重點 圖／經濟日報提供

卓榮泰指出，台美關稅談判尚未底定，為即時支應需求，針對產業支持相關措施預留後續編列特別預算額度，以配合關稅談判進度，加強對產業支持、擴大協助範圍、支援各產業需求，並依產業穩定所需，增列強化電力系統項目。

立法院先前三讀通過的韌性特別條例，預算總額為5,450億元，其中包含930億元產業支持方案、以及2,350億元全民普發現金1萬元等。行政院經跨部會討論，昨日院會提出修正案，預算規模拉高至5,900億元。

新增的450億元當中，包含加碼200億元的產業支持預算、新增200億元強化電力系統、加碼40億元照顧弱勢、新增10億元普發現金作業費。

外界關注的產業支持預算，此次加碼200億元，加上原本的930億元，合計達1,130億元。

行政院表示，第一階段特別預算將先編列5,700億元，剩餘200億元則因應國際情勢，再加大產業支持力道。

經濟部次長何晉滄昨日表示，預留的200億元，用途包括增加海外參展補助經費，如在國際展場中設置台灣館，打造國家隊形象，此外像是工具機產品因體積大，無法到展場實際展出，也將透過預算投入科技協助業者利用360度環景虛擬影像投影展示、以及增加研發補助額度、提高設備汰舊換新補助金額占比，例如提高至50%。

另外值得關注的是，行政院4月所編列的特別條例中，原編列1,000億元撥補台電，但送進立法院後全數遭刪除，此次政院再編列200億元強化電力系統，預料將會是朝野攻防焦點。

何晉滄說明，200億元強化電力系統主要用於電網強化、電纜地下化等用途，尤其近期天災不斷，迫切需要強化電網韌性。

卓榮泰昨日赴台中與產業座談，他向立法院長韓國瑜喊話，希望儘速通過特別條例。他也表示，如時間許可，希望讓行政院及早向國會說明現階段進度，他都願意配合。

卓榮泰說，這場攸關全球關貿秩序重整的挑戰，政府首要之務就是協助國內產業界適應「後關稅時代」的世界關貿新秩序；其次，為減緩對國內產業衝擊，政府會積極提出更多產業支持方案。