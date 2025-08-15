婚育家庭 可優先申請社宅

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部表示，初步規劃，民眾結婚兩年內、育兒六歲以下，未來可望優先申請社宅。

目前社會住宅規劃以弱勢戶40%、一般戶60%為基礎，立委指出，應在不影響弱勢戶比率前提下，從一般戶中劃出5%至8%名額，專供育有未成年子女或新婚家庭承租，並避免與弱勢家庭混合競爭，採「分流處理」方式執行。

內政部次長吳堂安說明，住都中心目前採三年一租制度，若調整一般戶配比、切出婚育名額，實務上仍可能產生排擠效果，因此建議以「逐年調整」方式推進政策，婚育宅核心目標是減輕年輕家庭養育負擔，但前提是不能擠壓經濟弱勢戶權益，比例必須謹慎調整，循序漸進執行。

國土署主秘歐正興補充，目前全台育有兩名以上未成年子女家庭約96.3萬戶，若放寬為「育有一名以上」即能優先承租，將大增至213萬戶，恐將嚴重排擠其他真正需要幫助的弱勢群體，因此是否放入弱勢名額處理，內政部仍持保留態度。

歐正興表示，未來婚育宅規劃可採階段式納入，優先針對「兩年內結婚尚未生育」的青年家庭、「育有六歲以下（學齡前）子女」者，從現有的一般戶60%中撥出一定比率名額辦理。