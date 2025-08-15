婚育家庭 可優先申請社宅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部表示，初步規劃，民眾結婚兩年內、育兒六歲以下，未來可望優先申請社宅。

目前社會住宅規劃以弱勢戶40%、一般戶60%為基礎，立委指出，應在不影響弱勢戶比率前提下，從一般戶中劃出5%至8%名額，專供育有未成年子女或新婚家庭承租，並避免與弱勢家庭混合競爭，採「分流處理」方式執行。

內政部次長吳堂安說明，住都中心目前採三年一租制度，若調整一般戶配比、切出婚育名額，實務上仍可能產生排擠效果，因此建議以「逐年調整」方式推進政策，婚育宅核心目標是減輕年輕家庭養育負擔，但前提是不能擠壓經濟弱勢戶權益，比例必須謹慎調整，循序漸進執行。

國土署主秘歐正興補充，目前全台育有兩名以上未成年子女家庭約96.3萬戶，若放寬為「育有一名以上」即能優先承租，將大增至213萬戶，恐將嚴重排擠其他真正需要幫助的弱勢群體，因此是否放入弱勢名額處理，內政部仍持保留態度。

歐正興表示，未來婚育宅規劃可採階段式納入，優先針對「兩年內結婚尚未生育」的青年家庭、「育有六歲以下（學齡前）子女」者，從現有的一般戶60%中撥出一定比率名額辦理。

結婚 內政部

延伸閱讀

今年國慶主視覺、小物韓國瑜選好了！內政部：簡單化、質感提升

高雄社宅下雨漏水 都發局致歉要求廠商清查

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

泰山中山段社宅210戶 最快年底招租明年中入住

相關新聞

興達電廠停機仍買煤 3年煤倉自燃255次

繼高雄興達電廠三號、四號燃煤機組停機後轉為備用機組惹出風波後，審計部近日披露，興達發電廠燃煤機組已暫時停機，啟動時程尚未...

關稅戰效應 「產業支持」加碼 政院特別預算調高至5,900億元

行政院會昨（14）日通過「韌性特別條例」修正案，預算規模調高至5,900億元。其中因應美國關稅政策衝擊，產業支持方案增加...

卓揆傾聽業界聲音 工具機業喊台幣適度貶值

行政院長卓榮泰昨（14）日赴台中與機械及工具機業座談，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，業者會把危機當轉機，全力推...

普發1萬元 最快年底到手

行政院會昨（14）日拍板通過「韌性特別條例」修正案，其中包含普發現金1萬元預算2,350億元、普發現金行政作業費10億元...

免評聘移工 獲益家庭更多

立法院財政委員會昨（14）日初審通過長照扣除額加碼，35萬戶長照家庭可望受惠。而先前勞動部放寬80歲以上免評即可聘看護移...

婚育家庭 可優先申請社宅

為鼓勵年輕人結婚、生子，行政院長卓榮泰先前拋出「婚育宅」構想，立法院內政委員會昨（14）日審查《住宅法》修正草案，內政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。