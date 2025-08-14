興達電廠停機仍購煤 台電：仍有儲備任務需求

中央社／ 高雄14日電

審計部最新報告指出，興達電廠3、4號機組停機後，去年10月台電仍購入9.47萬噸煤炭，且儲放煤炭的煤倉近3年自燃255次。台電回應，目前仍有燃煤儲備任務，已強化監測。

興達電廠3、4號機組今年5月遭指偷開，引發風波。近日審計部報告揭露，台電去年10月購買9.47萬噸煤炭，且煤倉近3年自燃255次，存有安全疑慮。

台電今天透過文字訊息回應，興達電廠燃煤1、2號機已分別於112年9月30日及12月31日除役轉為緊急備用；燃煤3、4號機於113年底轉為備用機組，並規劃分別於114年底及115年底除役，在緊急備用任務解除前，仍有燃煤儲備任務需求。

針對煤倉自燃狀況，台電說明，人員在現場巡檢有立即處置，燃燒範圍有限，僅局限於煤倉內，並未造成大量空氣污染物排放。

台電強調，已採取各項措施降低煤炭久存自燃風險，包括選用具耐久儲存特性的煤種，並藉由存量調控、降低堆煤高度，並以推煤機分層壓實，減少殘存空氣滲入機率等。此外，也強化監測溫度變化及異常通報處理等。

高雄市政府環保局則回應，民國111至113年期間沒有接獲民眾陳情或通報興達室內煤倉悶燒產生火災事件。

