婚育宅初步規劃曝！結婚2年內、育兒6歲以下可望優先申請

少子化危機持續惡化，為鼓勵年輕人結婚與生育，行政院長卓榮泰日前提出「婚育宅」構想，立法院內政委員會14日再次審查《住宅法》修正草案，多數委員已初步形成四大共識，包括納入婚育、不排擠弱勢、循序漸進適用及占比介於5至8%之間，為婚育宅政策推進邁出關鍵一步。

目前社會住宅規劃以弱勢戶40%、一般戶60%為基礎。多數委員支持在不動弱勢戶比例的前提下，從一般戶中劃出5%至8%的名額，專供育有未成年子女或新婚家庭承租，並避免與弱勢家庭混合競爭，採「分流處理」方式執行。

內政部次長吳堂安說明，住都中心目前採三年一租制度，若調整一般戶配比、切出婚育名額，實務上仍可能產生排擠效果，因此建議以「逐年調整」方式推進政策，婚育宅的核心目標是減輕年輕家庭的養育負擔，但前提是不能擠壓經濟弱勢戶的權益，比例必須謹慎調整，循序漸進執行。

內政部國土署主秘歐正興補充，目前全台育有兩名以上未成年子女的家庭約有96.3萬戶，若放寬為「育有一名以上」即能優先承租，將大增至213萬戶，恐將嚴重排擠其他真正需要幫助的弱勢群體，因此是否放入弱勢名額處理，內政部仍持保留態度。

歐正興建議，未來婚育宅規劃可採階段式納入，優先針對「兩年內結婚尚未生育」的青年家庭、「育有六歲以下（學齡前）子女」者，從現有的一般戶60%中撥出一定比例名額辦理，而非動用原有的40%弱勢戶配額，這樣安排也與現行社宅政策彈性操作的原則一致。

內政委員會召委牛煦庭總結指出，目前委員間已形成初步共識，即婚育宅應列入法律制度內，但必須清楚劃分資源、不與弱勢混同，並要求內政部進一步補足配套數據與執行機制，因此住宅法修正草案第四條，保留國民黨立委黃建豪與民進黨立委王美惠的修正動議，其餘條文則另定期續審。