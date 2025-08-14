央行澄清航空城拆遷戶貸款傳聞 符合條件者貸款不受限制
近日媒體報導指稱，桃園航空城拆遷戶在辦理貸款時遭遇卡關，並指原因涉及央行選擇性信用管制措施，甚至稱央行將與財政部協調等說法。對此，中央銀行特別澄清，相關報導與事實不符，並針對拆遷戶貸款辦理條件作出說明。
央行指出，桃園航空城拆遷戶貸款條件係由各銀行依據金融法規、金融實務以及其授信內部規範（5C、5P 原則）核實認定，與央行選擇性信用管制措施無直接限制關係。凡符合特定條件的拆遷戶，其貸款申請不受央行管制影響，包括： (一) 借款人以獲配安置土地申辦重建貸款。(二) 借款人符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件者或屬名下無房無貸者，新申辦之購屋貸款(非高價住宅貸款)。(三) 依本行協處措施之借款人：1. 借款人名下只有繼承取得房屋或房貸，新申辦之購屋貸款(非高價住宅貸款)。2. 借款人已有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦之第1戶或第2戶購屋貸款(非高價住宅貸款)。
央行強調，114年2月出席的航空城相關會議以及後續對桃園市政府的函文回覆，均已明確說明上述意見，並未提及將與財政部進行溝通協調。事實上，財政部也已函請8家公股銀行配合國家政策依法核貸，以確保拆遷戶的貸款權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言