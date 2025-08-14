前7月台歐雙邊貿易年增13.6億美元 荷蘭貢獻度逾9成

快訊

中央社／ 台北14日電

財政部今天指出，台灣與歐洲雙邊貿易成長，今年前7月為500億美元，較去年同期增加13.6億美元，其中荷蘭為主要驅動引擎，增加12.6億美元，貢獻度達9成3。

財政部統計處今天發布財政統計通報，公布台灣與歐洲貿易規模，以及台灣與荷蘭出進口概況等數據統計資料。

財政部統計處表示，台灣對歐洲向來進口大於出口，雙邊貿易自民國104年544億美元，增至113年846億美元，共增加302億美元，其中荷蘭增加77億美元；而今年前7月台歐雙邊貿易為500億美元，較去年同期增加13.6億美元，其中荷蘭增加12.6億美元。

財政部統計處說明，台灣與歐洲貿易前3大國家分別為德國、荷蘭、英國，德國穩居最大夥伴，但隨著台灣對荷蘭、捷克、愛爾蘭、波蘭、比利時互賴程度加深，德國占比呈現降勢，自民國104年27.1%降至今年前7月24.5%，於此同時，儘管對荷蘭占比先升後降，今年前7月占比達18.7%，仍較104年增加近6個百分點。

進一步觀察台灣與荷蘭出、進口貨品結構，財政部統計處表示，前7月對荷出口以電子、資通產品為主，分布相對平均，單一品項的占比均在1成以下。值得注意的是，近年受惠AI熱潮，銷往荷蘭顯示卡大幅成長，112年、113年占比分別達42.2%、20.9%，為台灣對荷蘭出口最大貢獻來源。

自荷蘭進口方面，財政部統計處表示，台灣半導體業者為保有領先優勢，積極提升製程技術與研發量能，陸續導入深紫外光（DUV）、極紫外光（EUV）微影設備，製造半導體機器及其零附件進口占比於108年、111年攀升至81.1%、82.9%，今年前7月亦達78.9%，其關鍵性影響可見一斑。

