快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

崇越發聲明澄清 東風電力、東成電力並非集團子公司

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照
崇越科技董事長潘重良。聯合報系資料照

崇越（5434）14日發布聲明指出，公司已於5月8日正式發布澄清聲明，但仍有部分媒體與立法委員持續將崇越科技及子公司與台東風電開發案混為一談，造成社會大眾誤解，特此再次嚴正聲明：東風電力、東成電力並非集團子公司。

崇越完整聲明如下：

第一，東風電力股份有限公司及東成電力股份有限公司皆並非崇越集團旗下任何子公司，與本公司及子公司均無投資、股權或管理關係。將兩者連結的說法完全與事實不符，嚴重誤導輿論。

第二，光宇工程顧問股份有限公司（以下簡稱光宇工程）為崇越科技投資之子公司，專精環境影響評估，深耕台灣近四十年，長期秉持中立、專業立場，依科學方法協助政府與企業進行環境調查與分析，並嚴格遵循法令辦理。身為上市公司，崇越科技一切經營行為均以符合法律規範、資訊透明為首要原則。

第三，在「東風風力發電計畫」中，光宇工程僅受東風電力股份有限公司委託，依法執行前期環境影響評估作業，並未參與任何開發、投資或營運決策。日前傳出的地方環評說明會，係由業主東風電力股份有限公司依規召開，依《環境影響評估法》規定，開發案於公告期間須提供聯絡人資訊，業主可委由環評顧問暫代處理公眾意見蒐集事宜。光宇工程僅依《環評法》履行顧問角色，協助代收並彙整公眾意見，所有資料均由開發單位統籌處理，光宇並無權干預。

公司對於個別立委未查明事實，即以不實內容對崇越科技進行指控與抹黑，深表遺憾。呼籲外界停止散播錯誤訊息，避免不實資訊繼續誤導社會大眾。

風電 崇越科技

延伸閱讀

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

彰化芬園黃金大道絕景將消失 黃金風鈴木移除工程9月起展開

台電風電二期標案 施工成本暴增 森崴上半年認虧44億元

基捷697億能蓋？謝國樑：盡最大努力 童子瑋：分段推進藏隱憂

相關新聞

南韓砸3,500億美元仍疊加15%關稅 經貿辦：韓工具機原稅率0%

美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委馬文君提及，美韓有簽FTA（自由貿易...

崇越發聲明澄清 東風電力、東成電力並非集團子公司

崇越（5434）14日發布聲明指出，公司已於5月8日正式發布澄清聲明，但仍有部分媒體與立法委員持續將崇越科技及子公司與台...

中鋼9月盤價調漲 順應國際鋼市行情並推多元支持方案

中鋼（2002）14日召開2025年9月月盤盤價會議，調漲9月盤價。中鋼表示，全球鋼鐵行情穩步向上，但下游加工出口產業仍...

輸銀舉辦因應美國關稅衝擊「金融支持措施」說明會

美國7日起對台灣商品加徵暫時性關稅稅率20%，為因應美國關稅衝擊，財政部推出的「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減...

解關稅20%+N 經貿辦：政院拍板支持產業加碼200億

美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委徐巧芯質詢時詢問行政院經貿談判辦公室...

關稅效應浮現…65%企業營運受影響這些產業工作機會都下降

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，招募上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。