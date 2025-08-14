快訊

中鋼9月盤價調漲 順應國際鋼市行情並推多元支持方案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2025年9月月盤調幅。中鋼／提供
中鋼2025年9月月盤調幅。中鋼／提供

中鋼（2002）14日召開2025年9月月盤盤價會議，調漲9月盤價。中鋼表示，全球鋼鐵行情穩步向上，但下游加工出口產業仍面臨關稅及匯率壓力，經營環境仍有諸多挑戰，為順應國際鋼市行情並兼顧客戶接單競爭力，對下游不同產業給予多元支持方案，盼與業者共體時艱，渡過難關。

中鋼表示，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3.0%，明年同步由3.0%上修至3.1%。受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。

煤鐵原物料行情走揚，鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上。美國熱軋流通行情持穩在每公噸950美元。歐洲鋼廠看好暑休過後需求增溫，熱軋報價調漲每公噸20歐元（約22美元）。中國大陸推動「反內卷」政策並落實環保限產，復以社會庫存處於低位，帶動流通行情上漲，寶鋼9月平板類產品以每公噸上漲人民幣200~300元（約28~42美元）開出，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調漲11美元，國際鋼價有望進入上升通道。

