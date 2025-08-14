南韓砸3,500億美元仍疊加15%關稅 經貿辦：韓工具機原稅率0%
美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委馬文君提及，美韓有簽FTA（自由貿易協定），因此南韓工具機輸美是0關稅，即使南韓也必須疊加關稅，但最終稅率只課15%。經貿辦副總談判代表顏慧欣認同道，南韓工具機組「原關稅基本上是0」。
立法院外交國防委員會輪值召委黃仁安排，今邀請經貿辦、外交部等相關部會，針對「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。
有關台灣稅率20%+N，政院近日一連串說明，意即20%關稅再疊加原有稅率。中經院長連明賢解釋，目前僅歐盟和日本不疊加，南韓投資3,500億美元也沒有換到不疊加關稅。
對此，馬文君質疑，美韓有簽FTA，所以工具機輸美應該是0關稅，疊加關稅之後應該是總計課徵稅率15%？
經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，因為美韓FTA的緣故，南韓工具機組原關稅基本上是0，所以即使疊加關稅，最終應該是只有15%。
馬文君指出，南韓清楚知道最大競爭對手是台灣，而工具機是台灣非常具有競爭力的產業，南韓稅率僅15%，那台灣如何競爭？請行政院提供究竟花多少錢請中經院做的評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言