南韓砸3,500億美元仍疊加15%關稅 經貿辦：韓工具機原稅率0%

美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委馬文君提及，美韓有簽FTA（自由貿易協定），因此南韓工具機輸美是0關稅，即使南韓也必須疊加關稅，但最終稅率只課15%。經貿辦副總談判代表顏慧欣認同道，南韓工具機組「原關稅基本上是0」。

立法院外交國防委員會輪值召委黃仁安排，今邀請經貿辦、外交部等相關部會，針對「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。

有關台灣稅率20%+N，政院近日一連串說明，意即20%關稅再疊加原有稅率。中經院長連明賢解釋，目前僅歐盟和日本不疊加，南韓投資3,500億美元也沒有換到不疊加關稅。

對此，馬文君質疑，美韓有簽FTA，所以工具機輸美應該是0關稅，疊加關稅之後應該是總計課徵稅率15%？

經貿辦副總談判代表顏慧欣表示，因為美韓FTA的緣故，南韓工具機組原關稅基本上是0，所以即使疊加關稅，最終應該是只有15%。

馬文君指出，南韓清楚知道最大競爭對手是台灣，而工具機是台灣非常具有競爭力的產業，南韓稅率僅15%，那台灣如何競爭？請行政院提供究竟花多少錢請中經院做的評估。