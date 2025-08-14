智慧雨林計畫五年投45億元 將提升4.8億產值、明年擴及工業部門

行政院會14日通過「智慧雨林產業創生計畫」，自2025年至2029年推動，五年期計劃，主要協助中小企業朝向差異化、高值化、客製化方向發展，提升產品及服務的附加價值，將以南部地區為示範場域，並擴大到全國各地。經濟部說明，該計劃在今年開始推動，先以服務業及醫療產業為示範，明年將擴及到工業部門，規劃五年投入45億元，預估帶動4.8億產值提升。

經濟部指出，今年先選定「智慧餐飲」與「健康照護」產業，針對產業面臨的問題及需求，由經濟部、數發部、國科會、教育部與全國各區學研機構密切合作，以跨部會及產學研合作方式，提供中小企業實用的數位及AI轉型方案，同時因應產業需求培育產業AI人才及校園AI人才，解決廣大中小企業面臨人才缺乏的問題，在少子化、高齡化的限制條件下，成功升級轉型。

其中在智慧餐飲方面，以推動AI智慧廚房、銷量預測、智慧點餐與語音客服等創新解決方案，達到減少食材浪費、精準管控成本、提升營收、營運效率與顧客滿意度等目標，並將建立的AI應用服務延伸擴散至不同類型的餐飲服務，可有效提升人力效率20%以上、營業額成長10%以上、減少7%以上食材浪費，促進餐飲產業智慧升級。

在「健康照護」方面，由於面臨高齡化照護需求增加、照護人力不足的問題，於醫療院所、日間照顧中心、居家照護等場域導入智慧排班、跌倒偵測通報與健康紀錄分析等，以提升服務精準度、減輕照護人力負擔，將可提升照護機構工作效率超過10%。

經濟部經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，該計劃自今年初就開始投入並推動，今年設定是示範計畫的推展，主要是針對健康照護，包括健康照護產、智慧農畜牧、智慧觀；以及智慧餐飲，像是智慧餐飲、智慧零售、智慧服務等，目前示範推動已選出16案，接下來將透過示範計加速擴散。

至於未來預期成效，李冠是說，智慧餐飲部分，16案中將擴散觸及1,000家，產值提升2.4億元；至於在健康照護部分則是選出11案應用將導入110家，產值提升2.4億元，透過AI應用提升照護機構的服務量能。示範推動聚焦南部重點產業，協助企業導入AI技術解決方案，發揮彈性與速度優勢，預計導入5,500家，並進一步擴散，且依產業需求與技術實務，推動產學合作與AI課程，培育企業及校園AI人才，預計培育6,000人次，並進一步擴大。