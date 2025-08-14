輸銀舉辦因應美國關稅衝擊「金融支持措施」說明會

美國7日起對台灣商品加徵暫時性關稅稅率20%，為因應美國關稅衝擊，財政部推出的「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減碼(收)」及「輸出保險費用減免」二項措施，已於8月7日開始受理廠商申請。

此次輸出入銀行擔任財政部金融支持措施的執行單位，業與27家金融機構完成簽約共同辦理貿易融資利息減碼(收)措施，透過銀行綿密的分行網路，可對廠商提供金融支持措施服務的營業據點，將超過3,000個。

同時為達從速、從簡推動原則，輸出入銀行特建置網路服平臺，提供簽約辦理之承貸金融機構就其受理廠商之案件，於該平臺辦理利息減碼(收)登記、金額核算及額度控管等實務作業，並設置免付費專線電話提供諮詢服務，即時回應受影響廠商對於金融支持措施之相關疑問。

自4月川普政府宣布關稅政策以來，輸出入銀行除分別於北、中、南舉辦9場廠商暨金融機構說明會，亦配合各個公會、協會及相關機關辦理各類型的說明會，今為強化因應金融支持措施的正式開辦，輸出入銀行訂於8月21日(四) 下午2點假政大公企中心再次舉辦說明會。邀請受美國關稅衝擊之廠商及與輸出入銀行簽約承辦金融支持措施的金融機構參加。

此次說明會首先將由財政部部長莊翠雲開場致詞，續由輸出入銀行副總經理王廷傑說明金融支持措施相關內容，並安排Q&A時段供廠商提問，以協助深入掌握金融支持措施可提供協助。