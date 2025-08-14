數發部：詐團利用普發現金誘騙個資 民眾勿輕信

數發部數產署今天表示，近期詐騙集團藉由「全民普發現金1萬元」議題，偽冒中央存保製作偽冒網站，聲稱民眾只需填寫個人資料即符合資格，利用話術誘導民眾誤信並提供個人敏感資料，數產署強調政府機構及公共服務單位，並不會要求民眾透過網路或簡訊提交個人敏感資訊，民眾勿輕信。

數發部數產署今天發布網路詐騙通報查詢網週快訊，說明自113年9月30日起截至114年8月9日止，已接獲通報疑似詐騙訊息共計26萬3722則。經分案相關部會審查結果，已確認其中14萬3446則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等大平台業者下架。

數發部數產署提醒，近期詐團利用普發現金1萬元議題，偽冒中央存款保險公司製作偽冒網站，透過電子郵件、網路廣告或通訊軟體等傳送偽冒網站連結，聲稱民眾只需填寫個人資料即符合資格，利用話術誘導民眾誤信並提供個人敏感資料。

數發部數產署提醒，目前相關預算仍未經立法院審議通過，發放方式與申請管道尚未正式公布，請勿輕信任何要求填寫個人資料的連結；偽冒網站外觀可能與中央存款保險公司官網極為相似，可觀察網址是否與官方網站一致；此外，政府機構及公共服務單位，並不會要求民眾透過網路或簡訊提交個人敏感資訊。

數發部數產署也指出，本週有不肖人士冒用「LaPO」名義，建置假網站進行網路購物詐騙，騙取民眾的信用卡資訊與個資，這些網站常具有以下特徵：使用簡體文字、缺少公司名稱、公司地址或統一編號、強調免運費、貨到付款等。如有疑慮，建議民眾至原公司官方網站查詢。

根據數發部數產署統計，8月3日至8月9日間共接獲4502件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為1357件，較上週下降52.83 %。其中，利用線上申辦、LINE諮詢等名義的產品服務通報案件占比最高達26.09%，其次是身份冒充占比25.74%，以及愛情交友占比19.53%。