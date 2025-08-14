快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

數發部：詐團利用普發現金誘騙個資 民眾勿輕信

中央社／ 台北14日電

數發部數產署今天表示，近期詐騙集團藉由「全民普發現金1萬元」議題，偽冒中央存保製作偽冒網站，聲稱民眾只需填寫個人資料即符合資格，利用話術誘導民眾誤信並提供個人敏感資料，數產署強調政府機構及公共服務單位，並不會要求民眾透過網路或簡訊提交個人敏感資訊，民眾勿輕信。

數發部數產署今天發布網路詐騙通報查詢網週快訊，說明自113年9月30日起截至114年8月9日止，已接獲通報疑似詐騙訊息共計26萬3722則。經分案相關部會審查結果，已確認其中14萬3446則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等大平台業者下架。

數發部數產署提醒，近期詐團利用普發現金1萬元議題，偽冒中央存款保險公司製作偽冒網站，透過電子郵件、網路廣告或通訊軟體等傳送偽冒網站連結，聲稱民眾只需填寫個人資料即符合資格，利用話術誘導民眾誤信並提供個人敏感資料。

數發部數產署提醒，目前相關預算仍未經立法院審議通過，發放方式與申請管道尚未正式公布，請勿輕信任何要求填寫個人資料的連結；偽冒網站外觀可能與中央存款保險公司官網極為相似，可觀察網址是否與官方網站一致；此外，政府機構及公共服務單位，並不會要求民眾透過網路或簡訊提交個人敏感資訊。

數發部數產署也指出，本週有不肖人士冒用「LaPO」名義，建置假網站進行網路購物詐騙，騙取民眾的信用卡資訊與個資，這些網站常具有以下特徵：使用簡體文字、缺少公司名稱、公司地址或統一編號、強調免運費、貨到付款等。如有疑慮，建議民眾至原公司官方網站查詢。

根據數發部數產署統計，8月3日至8月9日間共接獲4502件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為1357件，較上週下降52.83 %。其中，利用線上申辦、LINE諮詢等名義的產品服務通報案件占比最高達26.09%，其次是身份冒充占比25.74%，以及愛情交友占比19.53%。

數發部 詐騙集團

延伸閱讀

影／詐團假兒演技浮誇…台中婦誤信要匯款 真兒來破局：我沒事

拓元售票爆個資外洩詐騙激增 歌迷看演唱會被要求「解除設定」

假冒員工以電話或Line索個資 台水：詐騙行為勿上當

知名連鎖3C商勾結詐團 1個月盜刷575支iPhone撈近3千萬

相關新聞

解關稅20%+N 經貿辦：政院拍板支持產業加碼200億

美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委徐巧芯質詢時詢問行政院經貿談判辦公室...

輸銀舉辦因應美國關稅衝擊「金融支持措施」說明會

美國7日起對台灣商品加徵暫時性關稅稅率20%，為因應美國關稅衝擊，財政部推出的「金融支持措施」，提供廠商「貿易融資利息減...

關稅效應浮現…65%企業營運受影響這些產業工作機會都下降

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，招募上，...

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

美國總統川普發動的關稅貿易戰，全球掀起驚濤駭浪，台灣面對20%起跳的疊加關稅，半導體關稅高達100%，產業面臨史上最嚴峻考驗。川普想要藉由高關稅，迫使產業赴美投資，從高科技半導體到傳產，無一可倖免。尤其是不少半導體業者及供應鏈都已宣布將加速在美國建立生產基地，這一波因關稅帶動的產業逃命潮，會不會讓台灣再一次出現產業遷徙潮？重演2000年產業外移大陸景象，台灣人才、資金、技術被掏空的場景？

應對關稅衝擊 政府救產業 紓困政策齊發

協助產業因應對等關稅衝擊，各部會紓困政策齊發，勞動部昨（13）日宣布，減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼擴大適用，新增紡織、...

美關稅衝擊 商總喊組國家隊打團體戰

美國對台灣課徵20%對等關稅，採疊加方式計算，商總昨（13）日對此提出四大建議，呼籲政府應以「國家隊」形式打團體戰，全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。