關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

郭智輝遭爆關稅公布當天設宴 經濟部澄清：斷章取義

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部郭智輝關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，對此，經濟部回應，此活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

侯漢廷指出，就在8月1日美方公告台灣關稅是20%+N的當晚，郭智輝優於日韓承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店主題竟是「當我們快樂在一起」設宴，他質疑，郭當晚與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而面對關稅衝擊「有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？」

對此經濟部表示，該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。

