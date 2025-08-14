郭智輝遭爆關稅公布當天設宴 經濟部澄清：斷章取義
北市議員侯漢廷爆料，身為經濟部長郭智輝在關稅公布當天竟在福容飯店以「當我們快樂在一起」為名設宴，質疑郭聲稱關稅比日韓低跳票，對此，經濟部回應，此活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。
侯漢廷指出，就在8月1日美方公告台灣關稅是20%+N的當晚，郭智輝優於日韓承諾跳票，當晚不思反省，竟在福容大飯店主題竟是「當我們快樂在一起」設宴，他質疑，郭當晚與朋友吃飯沒問題，大老闆吃高級點亦無可厚非。然而面對關稅衝擊「有掌握狀況嗎？該做的工作完成了嗎？」
對此經濟部表示，該日餐敘係部長受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由經濟部或郭智輝主辦，呼籲勿就片面資訊斷章取義或借題發揮，誤導公眾並損及他人名譽。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言