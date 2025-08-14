解關稅20%+N 經貿辦：政院拍板支持產業加碼200億
美國對等關稅台灣稅率20%+N，引發熱議。立院外交國防委員會14日質詢關稅議題，立委徐巧芯質詢時詢問行政院經貿談判辦公室，特別條例裡因應關稅支持產業的930億，是否增加？副總談判代表顏慧欣鬆口表示，「政院今天會通過增加200億。」
立法院外交國防委員會輪值召委黃仁安排，今邀請經貿辦、外交部等相關部會，針對「因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況」並備質詢。
有關台灣稅率20%+N，政院近日一連串說明，意即20%關稅再疊加原有稅率。
對此，立委質詢時也高度關注。徐巧芯質詢時強調，特別條例之中，原先匡列因關稅衝擊協助產業930億元，但階段性談判成果不如預期，協助產業預算的金額是否將上調？
經貿辦副總談判代表顏慧欣解釋，「32%降低為20%，並沒有比預期差」。不過徐巧芯質疑，經濟部長郭智輝先前曾說會比日韓好，如今看來，不知道台灣的優勢在哪，無法接受顏慧欣的說法。
在徐巧芯一再逼問下，顏慧欣終於鬆口，「今天行政院會將通過，會增加200億」。
