解關稅20%+N 經貿辦：政院拍板支持產業加碼200億

美國總統川普發動的關稅貿易戰，全球掀起驚濤駭浪，台灣面對20%起跳的疊加關稅，半導體關稅高達100%，產業面臨史上最嚴峻考驗。川普想要藉由高關稅，迫使產業赴美投資，從高科技半導體到傳產，無一可倖免。尤其是不少半導體業者及供應鏈都已宣布將加速在美國建立生產基地，這一波因關稅帶動的產業逃命潮，會不會讓台灣再一次出現產業遷徙潮？重演2000年產業外移大陸景象，台灣人才、資金、技術被掏空的場景？

2025-08-14 09:00