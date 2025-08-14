快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

關稅效應浮現…65%企業營運受影響這些產業工作機會都下降

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
美國對等關稅衝擊來勢洶洶，104人力銀行調查，65%企業自評營運受影響。圖／本報資料照片
美國對等關稅衝擊來勢洶洶，104人力銀行調查，65%企業自評營運受影響。圖／本報資料照片

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，招募上，104人力銀行8月線上工作機會116萬個，比4月略降2%，仍維持一定的招募強度；營運上，104人資學院調查發現，65%企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響。

觀察最近四個月關稅議題對各產業人才招募的影響，根據104人力銀行數據，金融業工作機會從4月的3.5萬個、降至8月的3.2萬個、降幅8%，一般製造業從4月的13.9萬個、降至8月的13.1萬個、降幅4%，電子資訊/軟體/半導體從4月的17.9萬個、降至8月的17.2萬個、降幅2%，部分企業面對大環境的不確定性或負面影響已呈觀望或轉趨保守。

針對關稅經濟變動，對企業會產生哪些衝擊？104人資學院於2025/6/7~7/3針對全台灣812位企業的管理者、用人主管與人資透過網路問卷，完成「關稅與經濟變動影響人資管理調查」，65%受訪企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響；這些影響依序為：54%認為獲利空間縮小，利潤下降、48%進口原物料或商品成本上升、22%產品在市場上的價格競爭力減弱。

觀察關稅經濟波動對企業人力的影響，104人資學院調查發現，12%企業已啟動精簡人力或調整組織架構，26%評估中，合計有38%企業已啟動或評估要精簡人力或調整組織架構。在這些企業中，37%企業預期精簡5%以下的人力佔多數。104人資學院指出，企業平均得花54.4天才能找到所需人才，建議審慎評估精簡人力，避免「人補不回來」的困境，同時搭配精準獵才，減降冗長人事作業成本，透過104關鍵人才庫，用AI演算法計算人才魅力指數，精準推薦企業所需人才。

至於關稅經濟波動對企業薪酬的影響，104人資學院調查顯示，12%企業已啟動調整薪資與福利制度，22%評估中，合計有34%企業已啟動或評估調整薪資與福利制度。調整方式，49%減少福利支出最多、42%降低獎金分配第二、18%部分人員凍結調薪第三。

104人資學院表示，缺工時代維持薪酬競爭力是企業留才、攬才的重要關鍵，當進行薪酬福利調整時，必須掌握市場行情，避免優秀人才流失，104薪酬平台「每週」動態更新市場薪資情報，可比對各縣市與78個產業、幫助企業即時計算薪資競爭力。

在不確定的經濟情勢中，留才往往比攬才更具挑戰性。調查顯示有61%企業已啟動「員工關懷與士氣提升計畫」。根據104員工體驗平台數據，有實施員工體驗調查的企業，其離職率平均降低達24%。員工體驗平台提供包含ESG、DJSI等8大情境題組與779種產業職務常模，協助企業從「感覺管理」轉向「數據管理」，調查結果也可以搭配運用培訓以留住人才。調查也顯示有58%企業已啟動或評估要進行「流程效率改善或導入數位工具」，善用數位工具能幫助企業用精省預算達到更好的營運績效。

關稅 薪資 離職 人資 人力銀行

延伸閱讀

關稅公布當天辦「當我們快樂在一起」福容宴 侯漢廷批郭智輝應下台

長榮上半年EPS 17.7元 第2季每股賺5.06元

關稅衝擊…朱立倫批鄭麗君「有講等於沒講」商總籲組產業國家隊

美關稅收入難堵國庫大洞 川普勢必得開拓其他財源

相關新聞

關稅效應浮現…65%企業營運受影響這些產業工作機會都下降

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，招募上，...

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

美國總統川普發動的關稅貿易戰，全球掀起驚濤駭浪，台灣面對20%起跳的疊加關稅，半導體關稅高達100%，產業面臨史上最嚴峻考驗。川普想要藉由高關稅，迫使產業赴美投資，從高科技半導體到傳產，無一可倖免。尤其是不少半導體業者及供應鏈都已宣布將加速在美國建立生產基地，這一波因關稅帶動的產業逃命潮，會不會讓台灣再一次出現產業遷徙潮？重演2000年產業外移大陸景象，台灣人才、資金、技術被掏空的場景？

應對關稅衝擊 政府救產業 紓困政策齊發

協助產業因應對等關稅衝擊，各部會紓困政策齊發，勞動部昨（13）日宣布，減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼擴大適用，新增紡織、...

美關稅衝擊 商總喊組國家隊打團體戰

美國對台灣課徵20%對等關稅，採疊加方式計算，商總昨（13）日對此提出四大建議，呼籲政府應以「國家隊」形式打團體戰，全力...

攬才專法 力拚三讀

立法院經濟委員會昨（13）日協商《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），朝野取得共識，將力拚本會期三讀。國發會希望藉由...

台電風電二期標案 施工成本暴增 森崴上半年認虧44億元

再生能源大廠森崴能源昨（13）日召開重大訊息記者會，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。