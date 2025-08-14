關稅效應浮現…65%企業營運受影響這些產業工作機會都下降

美國對等關稅公布對台實施暫時稅率20%，並須加上原關稅稅率採取疊加的方式計算。回顧對等關稅自4月公布以來的變動，招募上，104人力銀行8月線上工作機會116萬個，比4月略降2%，仍維持一定的招募強度；營運上，104人資學院調查發現，65%企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響。

觀察最近四個月關稅議題對各產業人才招募的影響，根據104人力銀行數據，金融業工作機會從4月的3.5萬個、降至8月的3.2萬個、降幅8%，一般製造業從4月的13.9萬個、降至8月的13.1萬個、降幅4%，電子資訊/軟體/半導體從4月的17.9萬個、降至8月的17.2萬個、降幅2%，部分企業面對大環境的不確定性或負面影響已呈觀望或轉趨保守。

針對關稅經濟變動，對企業會產生哪些衝擊？104人資學院於2025/6/7~7/3針對全台灣812位企業的管理者、用人主管與人資透過網路問卷，完成「關稅與經濟變動影響人資管理調查」，65%受訪企業認為關稅與經濟波動已對公司營運造成影響；這些影響依序為：54%認為獲利空間縮小，利潤下降、48%進口原物料或商品成本上升、22%產品在市場上的價格競爭力減弱。

觀察關稅經濟波動對企業人力的影響，104人資學院調查發現，12%企業已啟動精簡人力或調整組織架構，26%評估中，合計有38%企業已啟動或評估要精簡人力或調整組織架構。在這些企業中，37%企業預期精簡5%以下的人力佔多數。104人資學院指出，企業平均得花54.4天才能找到所需人才，建議審慎評估精簡人力，避免「人補不回來」的困境，同時搭配精準獵才，減降冗長人事作業成本，透過104關鍵人才庫，用AI演算法計算人才魅力指數，精準推薦企業所需人才。

至於關稅經濟波動對企業薪酬的影響，104人資學院調查顯示，12%企業已啟動調整薪資與福利制度，22%評估中，合計有34%企業已啟動或評估調整薪資與福利制度。調整方式，49%減少福利支出最多、42%降低獎金分配第二、18%部分人員凍結調薪第三。

104人資學院表示，缺工時代維持薪酬競爭力是企業留才、攬才的重要關鍵，當進行薪酬福利調整時，必須掌握市場行情，避免優秀人才流失，104薪酬平台「每週」動態更新市場薪資情報，可比對各縣市與78個產業、幫助企業即時計算薪資競爭力。

在不確定的經濟情勢中，留才往往比攬才更具挑戰性。調查顯示有61%企業已啟動「員工關懷與士氣提升計畫」。根據104員工體驗平台數據，有實施員工體驗調查的企業，其離職率平均降低達24%。員工體驗平台提供包含ESG、DJSI等8大情境題組與779種產業職務常模，協助企業從「感覺管理」轉向「數據管理」，調查結果也可以搭配運用培訓以留住人才。調查也顯示有58%企業已啟動或評估要進行「流程效率改善或導入數位工具」，善用數位工具能幫助企業用精省預算達到更好的營運績效。