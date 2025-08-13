高銘志：台灣風電 遭遇投資崩盤與技術失落

我國離岸風電發展這近年遇到不少困難，例如業者陸續退出的「消風」，清華大學科技法律研究所教授高銘志表示，光是二○一八到二○二一年，台灣就從世界最高的躉購費率跌到世界最低的零元競標，台灣的風電正遇到投資崩盤與技術失落。

高銘志表示，我國離岸風電的海域規畫可以說是全世界最成功吸引投資，但同時也是全世界最失敗的海域規畫，最成功在於吸引超過十ＧＷ規畫量，遠超過當時裝置容量第一名的國家；世界最失敗則是世界第一無法源依據、無基礎海底水文、環境，也非海域管轄機關所做成的海域規畫，而全球前十處離岸風能最佳場址，也全數不在台灣海峽。

此外，我國離岸風場的競標遴選資格，也就是入場門票是和環評是綁在一起的，為了讓開發商取得入場券往往會倉促通過，接下來就會走入永無止境的「環差地獄」，只要稍微資訊有改變，就需要做環境影響差異分析，也因此產生財務與規畫上的不確定性。

高銘志也解析風場融資斷鏈、開發困難、回報期問題，他說，短短二○一八到二○二一年這三年間，台灣的離岸風電就從世界最高的躉購費率降到世界最低的零元競標，甚至出現世界首見要求民間業者負擔國產化義務的荒謬制度，而且還一直有資本撤出，開發商得標後一直都有各種釋股，到後來的走到退場。

高銘志分析，既然台灣的離岸風電之前有著全球最高躉購費率，為何外商陸續撤出台灣而轉戰日韓等國家？歐盟二○一四年推出國家補貼規範，要求歐盟會員國補貼再生能源時不能再用躉購費率，而是要用競標的方式，導致歐洲大部分國家的離岸風場競標價格幾乎砍半，因此二○一五年起將目光開始轉向亞洲等市場，且在二○一六看到台灣有世界最高的躉購費率。

高銘志表示，台灣在二○二一後也變成競標制度，等於重現當年歐盟把開發商推出去歐盟的模式，因此把業者才會把目標投向鄰近的日韓，對於國內下一波離岸風電的發展其實並不樂觀。