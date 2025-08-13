快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影片曝光！UPS貨機颱風夜降落「冒火花」 桃園機場緊急封閉跑道

聽新聞
0:00 / 0:00

高銘志：台灣風電 遭遇投資崩盤與技術失落

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
荷、德離岸風電 3年達成「零元競標」製表／財經中心
荷、德離岸風電 3年達成「零元競標」製表／財經中心

我國離岸風電發展這近年遇到不少困難，例如業者陸續退出的「消風」，清華大學科技法律研究所教授高銘志表示，光是二○一八到二○二一年，台灣就從世界最高的躉購費率跌到世界最低的零元競標，台灣的風電正遇到投資崩盤與技術失落。

高銘志表示，我國離岸風電的海域規畫可以說是全世界最成功吸引投資，但同時也是全世界最失敗的海域規畫，最成功在於吸引超過十ＧＷ規畫量，遠超過當時裝置容量第一名的國家；世界最失敗則是世界第一無法源依據、無基礎海底水文、環境，也非海域管轄機關所做成的海域規畫，而全球前十處離岸風能最佳場址，也全數不在台灣海峽。

此外，我國離岸風場的競標遴選資格，也就是入場門票是和環評是綁在一起的，為了讓開發商取得入場券往往會倉促通過，接下來就會走入永無止境的「環差地獄」，只要稍微資訊有改變，就需要做環境影響差異分析，也因此產生財務與規畫上的不確定性。

高銘志也解析風場融資斷鏈、開發困難、回報期問題，他說，短短二○一八到二○二一年這三年間，台灣的離岸風電就從世界最高的躉購費率降到世界最低的零元競標，甚至出現世界首見要求民間業者負擔國產化義務的荒謬制度，而且還一直有資本撤出，開發商得標後一直都有各種釋股，到後來的走到退場。

高銘志分析，既然台灣的離岸風電之前有著全球最高躉購費率，為何外商陸續撤出台灣而轉戰日韓等國家？歐盟二○一四年推出國家補貼規範，要求歐盟會員國補貼再生能源時不能再用躉購費率，而是要用競標的方式，導致歐洲大部分國家的離岸風場競標價格幾乎砍半，因此二○一五年起將目光開始轉向亞洲等市場，且在二○一六看到台灣有世界最高的躉購費率。

高銘志表示，台灣在二○二一後也變成競標制度，等於重現當年歐盟把開發商推出去歐盟的模式，因此把業者才會把目標投向鄰近的日韓，對於國內下一波離岸風電的發展其實並不樂觀。

延伸閱讀

回應歐盟7月制裁 陸商務部對歐盟2金融機構採取反制措施

賴士葆反嗆郭智輝：綠電補助拿掉 看綠營支不支持風電、光電

森崴、台泥13日停牌

影／力阻風電插滿東海岸 立委曝民調要求中央勒令停止

相關新聞

在台推綠能 面臨社會不信任

國內再生能源的發展受限於自然資源、能源以及土地等，可以說是瓶頸重重。台灣氣候行動網絡研究中心總監、總統府氣候變遷對策委員...

蔡佳晉：政策鬆綁 太陽能落地關鍵

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，全球太陽能市場正在快速成長與加速發展，台灣若能克服現行政策與社會溝通上的瓶頸，調整電價與電力市...

陳坤宏：再生能源 也是地方安全網

睿禾控股暨天泰能源董事長陳坤宏表示，台灣綠能發展長期以「程序合法」作為唯一正當性，忽視與地方社會的真實對話與共識建構。他...

高銘志：台灣風電 遭遇投資崩盤與技術失落

我國離岸風電發展這近年遇到不少困難，例如業者陸續退出的「消風」，清華大學科技法律研究所教授高銘志表示，光是二○一八到二○...

8億特別預算建智慧微電網 郭智輝：維持災區基本用電

颱風丹娜絲釀災，經濟部長郭智輝今天表示，政府已於災後復原重建特別預算編列8億元建置智慧微電網，規劃以光電、離岸風電搭配儲...

颱風楊柳來襲　財部：災區國有地承租人租金減免

因應楊柳颱風來襲可能對台灣部分地區造成災害，財政部國產署今天表示，萬一有災害發生，將協助受災地區的國有土地承租人辦理租金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。