陳坤宏：再生能源 也是地方安全網

他強調，再生能源不應僅被視為容量數字或財務投資工具，而是一場深層次的社會變革。在極端氣候頻率升高的未來，太陽能的角色不僅止於發電，而是關係到能源安全、災害治理、在地經濟與居民生活的整體重構。政府應從「容量導向」轉向「韌性導向」與「社會整合導向」，並鼓勵社會各界參與綠能治理，讓能源轉型真正成為全民共同經營的公共事業，而非少數企業的專利領域。

陳坤宏指出，台灣太陽能發展早期採「總量管制」策略，難以形成穩定產業鏈，但至今年，新增裝置容量已超過十四ＧＷ，白天尖峰時段的貢獻率可達百分之十到三十，這證明太陽能不再只是附屬或備胎能源。然而，若以「容量目標」與「土地開發」為主軸思考，確實可能面臨社會接受度與土地空間的限制，他認為若能結合技術創新與制度調整，仍具發展潛力。

陳坤宏說，目前多數案場採Grid-following（跟隨型）架構，停電時無法自主供電；相較之下，Grid-forming（成形型）結合儲能系統能建構微電網，即使離開主電網也可維持社區供電，強化災後韌性。

他以嘉義阿里山的里佳分校案場為例。該校位處偏鄉山區，電網脆弱，二○二三年颱風來襲時曾道路中斷、電力中斷達三天。所幸學校結合太陽能與儲能設施，提供基本用電維生功能，成為村民避難與聯絡據點，展現能源轉型對社區韌性的實質貢獻。這樣的案場從「供電工具」轉化為「地方安全網」，代表能源政策應從災害治理、社區基礎設施的角度重新定義價值。

此外，太陽能也能與地方產業相互加乘。他再以嘉義某養雞場曾於二○一五年淹水導致雞隻全滅為例，這個案場因裝設屋頂太陽能，每月穩定收取回饋金，彌補損失，這樣的合作模式將能讓業者對綠能從排斥轉向支持。若能使綠能與畜牧、農業、漁業等地方產業共構發展，不僅可降低社會對案場開發的疑慮，也讓綠能轉型與地方經濟、風險管理連結，更具在地性與韌性。

談及制度障礙，目前仍有諸多規範不利於發展。例如違建認定過於僵化，導致許多農業設施（如簡易牛舍）即使屋頂可設太陽能，也因法規無法申設；低壓用戶併網仍受限於台電作業程序，阻礙自用型案場推動。

此外，回饋金制度過於制式，無法真正依照地方需求靈活運用，反而造成反感與誤解。政府應鬆綁規定、優化費率設計、簡化程序，讓居民可自行設置自發自用系統，既減少對主電網依賴，又能降低政策推動成本。

面對部分民眾反對綠能設施，陳坤宏認為這並非單純環評與法規問題，而是社會信任的缺口。即使案場通過所有程序，若居民未被納入討論、不清楚案場設計與回饋機制，仍可能掀起抗爭。台灣綠能發展長期以「程序合法」作為唯一正當性，忽視與地方社會的真實對話與共識建構。他主張綠能政策應納入「社會整合導向」，建立居民參與、在地共享、利益透明的制度機制。

進一步看，太陽能設施本身也能成為推動地方公共建設升級的槓桿。例如新竹新豐工業區案場在建設過程中協助企業汰換含石棉屋頂，不僅減少健康風險，也提高建物結構安全，達到能源轉型與公共衛生雙重目標。