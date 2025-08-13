蔡佳晉：政策鬆綁 太陽能落地關鍵

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，全球太陽能市場正在快速成長與加速發展，台灣若能克服現行政策與社會溝通上的瓶頸，調整電價與電力市場結構，讓「用戶能自由選擇綠電、自用與併網有彈性」，則太陽能的落地將不再困難，也更有機會在地化與永續化。

他分析國際趨勢，全球太陽能市場正在快速成長與加速發展。二○二三年全球太陽能新增容量達到四百四十ＧＷ，單一年就占了累計總量（一千六百ＧＷ）的四分之一。這顯示太陽能已經從過去的替代性能源，邁向主流，特別是在國際自由電力市場中，太陽能因其成本低、建置快，已被廣泛接受並積極採用。

台灣行政效率拖累進度

不過，相較於歐洲或日本，台灣太陽能顯得「貴」且推得慢。這並不是因為技術本身的成本高，而是因為台灣的行政效率、電價制度與社會溝通造成進度延遲與額外成本。舉例說明，台灣電價長期被當作政策工具，價格偏低來支持民生與產業發展，導致太陽能在經濟誘因上難以與傳統能源競爭，也缺乏彈性的市場機制。

德國近年有大量太陽能系統選擇自發自用而不再併網，這不僅是因為電網已接近飽和，更因為上網電價較低，用戶反而選擇自己用電來更有效率地使用綠能。這點對於台灣是一個啟示：若政策允許更高比率的自用與彈性使用，太陽能可以更快落地、更多元發展。

儲能與自用是未來重點

此外，儲能與自用是下一階段的關鍵。隨著建置量擴大，如何有效調度與儲存太陽能電力，將成為能源轉型是否成功的關鍵。他分享自己每年參加國際展覽觀察到，儲能與自用型太陽能系統在日本、歐洲的比重已經快速上升，這代表技術成熟度與使用行為已經轉變，台灣應盡快接軌。

結構限制能以設計改善

但蔡佳晋也承認，太陽能作為能源選項，確實存在幾個結構性限制。首先，用地需求高是一個與生俱來的挑戰，相較於傳統發電廠能集中於單一廠區高效率發電，太陽能必須分散布設於大面積土地才能產生足夠電力。其次，太陽能屬於間歇性能源，受天候與日照時間影響，無法廿四小時穩定發電，對能源政策的穩定性與規畫造成挑戰。

然而，這些挑戰並非無解，而是要透過環境監測、在地整合與政策設計來改善。業界對於如何與環境共好抱持正面態度，特別是大型業者普遍支持在環境監測前提下推動太陽能。他指出，過去歐洲太陽能重視「Agrivoltaics」（農電共作），但現在更進一步發展為「Ecovoltaics」（生態光伏），其概念是不只兼顧農業，也納入生態、社區與永續考量。

綠電受阻影響台廠供應鏈

歐洲將太陽能區分為六大影響面向，包含對生物多樣性、氣候變遷、人類永續發展的正面效益，同時也要求業者在生態保育、居民溝通、地方回饋等面向加強投入。他認為這種雙軌並進的概念值得台灣借鏡。

蔡佳晋以台灣整體產業競爭力角度指出，若綠電推動受阻，未來如台積電等高耗能產業將難以取得足夠綠電，也會影響其在全球供應鏈中的地位與訂單。他呼籲社會應從全局看待太陽能發展，在保障環境前提下，讓能源轉型與產業升級能同步推進。