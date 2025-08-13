在台推綠能 面臨社會不信任

聯合大講堂「從失衡到重建 綠能政策如何落地」，主持人聯合報總編輯王茂臻（右起）、與談人台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、寶晶能源董事長蔡佳晋、清華大學科技法律研究所教授高銘志、睿禾控股暨天泰能源董事長陳坤宏合影。記者陳正興／攝影

國內再生能源的發展受限於自然資源、能源以及土地等，可以說是瓶頸重重。台灣氣候行動網絡研究中心總監、總統府氣候變遷對策委員會委員趙家緯指出，目前最大的考驗其實是社會瓶頸，也就是公民參與及社會共識，而中央也不應輕忽與地方的協調工作。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，以太陽能為例，在台灣的推動是一條艱辛的路，關鍵挑戰在於台灣起步晚、電力市場結構特殊，以及社會對綠能的不信任。從國際比較來看，目前德國已併網約三百萬個太陽能案場，人口約八千萬人，用電量約五千七百億度，約是台灣的兩倍；而台灣目前僅約七萬個案場，顯示整體發展仍有很大空間。

寶晶能源董事長蔡佳晉。記者陳正興／攝影

清華大學科技法律研究所教授高銘志指出，台灣綠電若從半導體需求來看確實供不應求，未來再生能源發展上，二○三五年每年約增加百分之二點八，也就是每年增加八十四億度電，用電需求大部分都是在工商業和製造業，家戶用電成長較少。屋頂型光電補助很多，但是否會因此大幅成長還有許多不確定性，而地面型光電必須做好社會溝通、環境保護和社區回饋的重點工作，但台灣在這方面還需要更多努力。

過半數人對綠電目標悲觀

趙家緯表示，再生能源的發展面對技術、市場（價格）、社會瓶頸三種瓶頸，面對天災的結構加強上，相關技術也已在進步；光電價格部分，二○○九年每度電十一元，現在最便宜的收購價格已經降到三點八五元。目前社會對於再生能源占比理解上，百分之十五正確、百分之廿八不知道、百分之卅六則低估，而有高達百分之五十三認為再生能源的目標沒辦法達成。

趙家緯 氣候變遷對策委員會委員 記者陳正興／攝影

趙家緯說，現在很多人仍覺得光電就得砍樹種電和毀農，但其實現在主要都是發展屋頂型光電，二○一六年有九成民眾認為再生能源發展是應該走的路，但到了二○一八年支持度卻降到七成，這是需要被克服的地方，否則綠能要繼續發展就得付出更多的代價，顯見社會瓶頸是目前最大的考驗。

趙家緯表示，從這次颱風吹壞的屏東佳冬鄉海上太陽能光電場的案例來看，本計畫為中央主導的計畫，然而最熟悉在地情況與資源調度的地方政府，卻是等到新聞報導才知情，這有可能拖延了災害應變速度。回顧我國最初採納光電的養水種電經驗，凸顯地方政府的角色至關重要；往後若要繼續試驗海上光電，中央實在不應輕忽與地方的協調工作。

政策不該只靠補貼推進

趙家緯說，光電不僅可改善耕作環境，其經濟效益也為拋荒農地帶來轉機，對於農產收益微薄、生產條件不佳，如貧瘠、缺水、運輸不易等，或因勞力老化短缺，而休耕廢耕的農地；售電的穩定現金流可降低農場經營風險，提高農民投資新技術與設備意願。

外界對太陽能誤解太深

蔡佳晋則表示，國內對太陽能的許多誤解，如「有毒」、「有眩光」、「會改變微氣候」，進一步加深了社會抗拒。政府應該強化科學溝通、提升民眾認知，讓政策不只是靠補貼推進，而是靠信任與需求自然驅動。

他強調，太陽能模組並不具有毒性，回收率也高達百分之九十八以上，遠高於目前僅有約百分之二十回收率的電子廢棄物。至於外界對於種電造成土石流疑慮，蔡佳晋指出，目前台灣尚未有太陽能被土石流沖毀的案例，雖有如日本過往曾發生相關事件，但台灣在水保審查與環評方面已有嚴謹機制。以高雄大樹鄉案為例說明，該案的第二期因水土保持審查未通過，業者配合撤案，這顯示制度運作仍有其保護作用。他認為「要相信科學、尊重環評與水保機制」，若程序合格、地質可行，就應支持其發展。