郭智輝與半導體供應鏈座談 提5項關稅因應對策

美國對等關稅影響全球經貿，經濟部長郭智輝今天主持座談會，與半導體供應鏈的設備、材料、自動化及零組件等業者交流，並提出5項因應對策，協助半導體供應鏈建構長期競爭力。

經濟部中小及新創企業署晚間發布新聞稿，郭智輝表示，美國7月31日公布對台灣對等關稅由原訂32%降至20%，並擬對全球進口半導體及晶片加徵關稅。政府正持續與美方磋商，全力爭取合理稅率，經濟部也備妥多元協助作法，擴大保護傘與支援力道，協助業者強化因應能力。

中企署指出，多數業者表示美國對等關稅將帶來直接或間接影響，但仍須關注美國半導體政策走向、新台幣兌美元匯率與原物料價格等變動因素，建議經濟部應擴大支持及鼓勵業者參加國際重要展會、協助業者與外國潛在客戶進行商務及技術交流、吸引外商來台投資合作。

業者也期盼，經濟部協助爭取赴美投資布局更有利的條件，以建構產業群聚優勢，確保半導體產業長期競爭力。

郭智輝強調，經濟部正提出5項因應對策，協助半導體供應鏈建構長期競爭力，包括輔導產業導入智慧製造與人工智慧技術，提升產線生產效率及進一步降低不良率；研擬獎勵措施擴大內需，引導業者採購智慧化及節能設備；研擬原物料多元供應方案，協助半導體產業建構民主供應鏈。

此外，加強支持中小企業創新力道，規劃提高研發投資抵減額度，鼓勵業者投入研發及轉型；鼓勵中小企業深耕利基市場，發展高度客製化的產品及服務。

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案即日起開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。

對於匯率波動帶來的影響，經濟部也推動相關協助措施，包括強化避險的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等，並結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，推出協助中小企業取得避險額度信保措施，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險方式進行匯率避險。