快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

離岸風電二期工程 台電：付款依契約執行

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

再生能源大廠森崴能源昨（13）日表示，子公司富崴能源代墊台電離岸風電工程款近200億元，台電昨日回應，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理，付款依約執行，並無延遲或拖欠；另富崴能源因資金壓力，已向公共工程委員會提出調解申請，台電配合相關協調。

工程會昨日表示，此案已在進行調解書審，依規定辦理，至於後續期程，尚未有進一步訊息，若需要補件也會再通知，目前全案仍在審查中。

森崴能源昨日召開重訊記者會表示，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損。

台電回應，台電與富崴能源之間的工程契約條文明確，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理，付款依約執行，無延遲或拖欠情形。

台電指出，履約保證金與保留款，都是依據契約條款所設的階段性付款與保留機制，並非積欠款項，而是契約簽署前就已約定的規定。

另外，富崴能源支付其轉包廠商款項，屬其內部財務調度，台電無法置評，富崴能源因資金壓力已向工程會提出調解申請，目前程序進行中，台電也配合相關協調。

台電 壓力 離岸風電

延伸閱讀

楊柳颱風鬧災情！高雄仍上萬戶停電 民眾風雨中陷漆黑

颱風楊柳出海...台南風雨仍明顯 還有逾1.4萬戶停電

楊柳颱風15級強風吹壞電力 台東2萬8千餘戶尚未恢復供電

「政府秉持三原則」823核三重啟公投 賴清德：一起投下不同意票

相關新聞

應對關稅衝擊 政府救產業 紓困政策齊發

協助產業因應對等關稅衝擊，各部會紓困政策齊發，勞動部昨（13）日宣布，減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼擴大適用，新增紡織、...

台電風電二期標案 施工成本暴增 森崴上半年認虧44億元

再生能源大廠森崴能源昨（13）日召開重大訊息記者會，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近2...

大講堂／在台推綠能 面臨社會不信任

國內再生能源的發展受限於自然資源、能源以及土地等，可以說是瓶頸重重。台灣氣候行動網絡研究中心總監、總統府氣候變遷對策委員...

美關稅衝擊 商總喊組國家隊打團體戰

美國對台灣課徵20%對等關稅，採疊加方式計算，商總昨（13）日對此提出四大建議，呼籲政府應以「國家隊」形式打團體戰，全力...

攬才專法 力拚三讀

立法院經濟委員會昨（13）日協商《外國專業人才延攬及僱用法》（攬才專法），朝野取得共識，將力拚本會期三讀。國發會希望藉由...

離岸風電二期工程 台電：付款依契約執行

再生能源大廠森崴能源昨（13）日表示，子公司富崴能源代墊台電離岸風電工程款近200億元，台電昨日回應，所有款項皆依施工進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。