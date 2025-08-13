離岸風電二期工程 台電：付款依契約執行

再生能源大廠森崴能源昨（13）日表示，子公司富崴能源代墊台電離岸風電工程款近200億元，台電昨日回應，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理，付款依約執行，並無延遲或拖欠；另富崴能源因資金壓力，已向公共工程委員會提出調解申請，台電配合相關協調。

工程會昨日表示，此案已在進行調解書審，依規定辦理，至於後續期程，尚未有進一步訊息，若需要補件也會再通知，目前全案仍在審查中。

森崴能源昨日召開重訊記者會表示，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損。

台電回應，台電與富崴能源之間的工程契約條文明確，所有款項皆依施工進度與契約規範辦理，付款依約執行，無延遲或拖欠情形。

台電指出，履約保證金與保留款，都是依據契約條款所設的階段性付款與保留機制，並非積欠款項，而是契約簽署前就已約定的規定。

另外，富崴能源支付其轉包廠商款項，屬其內部財務調度，台電無法置評，富崴能源因資金壓力已向工程會提出調解申請，目前程序進行中，台電也配合相關協調。