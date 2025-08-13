台電風電二期標案 施工成本暴增 森崴上半年認虧44億元

再生能源大廠森崴能源（6806）昨（13）日召開重大訊息記者會，因台電離岸風電二期工程施工成本暴增，在與台電協商未果下，工程墊款近200億元，並先行認列虧損，致使上半年大虧44.3億元，每股虧損17.29元，較去年同期由盈轉虧，預計待調解確定追加金額後，再依例沖銷回補。

據了解，森崴能源子公司富崴能源於2020年6月15日以628.88億元決標金額，得標台電二期離岸風電統包工程和五年維運合約，總裝置容量約300MW，預計2025年底完工併聯，年發電量估計超過10億度。

森崴能源離岸風電業務踩雷 圖／經濟日報提供

然而，富崴能源承攬台電離岸風電第二期風場採購案受到全球大環境驟變影響，導致施工成本暴增，因此向台電要求必須追加預算，致使發生承攬契約履約爭議，目前雙方已進入協商程序。

森崴能源總經理胡惠森表示，台電離岸風電二期工程前期探勘、設計、海上施工，接連遭遇新冠肺炎疫情、烏俄戰爭、全球大缺船、海事工程各類情事變更使得工作無法推進；不好容易等到疫情緩解，全球機電設備已暴漲三成，海事工程屬於稀缺資源，漲幅更高、更難取得。

胡惠森進一步表示，本案又須承攬商墊款施工，且遇到台灣其他離岸風場施工滑椿等狀況，造成銀行金融機構融資保守、利率走揚等諸多利空衝擊，另有諸多施工及成本管控上的困難與困擾，導致工程面臨巨大成本壓力，日前已依雙方合約向台電提出工程預算追加案。

此外，富崴能源也承擔巨大財務墊款壓力。據了解，本工程整體施工進度已逾90%，但台電尚有50%，計27億元履保金未依完工比例退還，另有設備及相關保留款75.7億元，合計高達102.7億元。

森崴能源表示，本工程截至目前為止，台電僅支付富崴能源346億元，富崴能源卻已支付廠商534.5億元，因此墊款金額高達近200億元，亟待台電公司與主管機關正視問題嚴重性，並及時伸出援手。

不過，森崴能源強調，儘管森崴能源母公司正崴與永崴投控亦將依持股24.87%及44.16%認列損失，但正崴與永崴投控本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會通過後公布財報。