應對關稅衝擊 政府救產業 紓困政策齊發

協助產業因應對等關稅衝擊，各部會紓困政策齊發，勞動部昨（13）日宣布，減班休息（俗稱無薪假）薪資補貼擴大適用，新增紡織、汽車零件等六行業；財政部祭出貿易融資利息減碼、簡化通關措施；經濟部提供研發補助、並協助爭取海外訂單。

另外行政院預計在今日院會討論特別條例修正案，預計將針對普發現金、產業支持方案等進行修正，包含提高預算規模、實施日期等，皆可望通過院會，送立院審查。

各部會關稅紓困措施 圖／經濟日報提供

勞動部昨日公告強化版僱用安定措施，並回溯自8月1日起辦理，實施至2026年1月31日止，薪資差額補貼從50%提高至70%，並可與訓練津貼合併領取。

強化版僱用安定措施擴大六類別適用對象，包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電力設備及配備製造業（例如重電）、汽車及其零件製造業，均為傳產，加上既有的塑膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，合計九行業可適用。

勞動部長洪申翰表示，新增六大類別，主要考量受匯率波動影響較大行業，以及經濟部提供的關稅衝擊評估。

勞動部補充，從就保投保人數來看，九行業合計約105萬人，但並非105萬人全受影響，具體受惠情形須待實施情況而定。

洪申翰指出，在公告辦理期間內，減班休息（無薪假）起訖期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日之次日起90日內申請，補貼請領最長六個月。

勞動部統計至7月底，實施減班休息、符合強化版僱用安定措施九類別的適用對象，共有2,761人。由於強化版僱用安定措施回溯至8月1日起適用，這批勞工若從8月1日起，連續減班休息至8月30日，即可於8月31日提出申請。

新版僱用安定措施每人每月最高可領12,100元。另新增僱用安定措施之薪資補貼，可於減班休息前後薪資差額內與「勞工再充電計畫」之訓練津貼合併請領。

另外財政部提供金融支持，包含貿易融資利息減碼及輸出保險費用減免，前者適用對象為具備出口美國外銷實績或其關連產業廠商，其票、債信及營運情形正常，對美國出口衰退達一定條件，其貿易融資貸款年利率減碼1%，每家廠商利息減收上限100萬元；並加碼協助中小企業，年利率減碼1.5%，每家廠商利息減收上限達120萬元。

經濟部推出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，日前已開放收件，包含研發補助、協助廠商爭取海外訂單等。